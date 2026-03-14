MC denuncia ante ASEA derrame de hidrocarburo en el sur de Veracruz y exige sanciones

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Noticias
/ 14 marzo 2026
    MC denuncia ante ASEA derrame de hidrocarburo en el sur de Veracruz y exige sanciones
    Greenpeace lamentó el derrame y señaló que se había extendido a 16 lugares costeros. ESPECIAL

El partido pidió identificar responsables, sancionar daños y transparentar el origen del crudo

XALAPA, VER.- El Partido Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por el derrame de hidrocarburo que afectó a playas y aguas del sur de Veracruz.

La dirigencia nacional y estatal del instituto político informó que recurrió a la autoridad ambiental federal ante lo que consideró un derrame que ha impactado las costas del sur de la entidad, con afectaciones al ecosistema marino y a la economía de comunidades costeras.

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El coordinador estatal de MC en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, exigió que se identifique a los responsables y se apliquen sanciones por los daños ambientales y económicos, además de que se ejecuten reparaciones ambientales.

Carbonell sostuvo que no basta con detener la fuga y planteó que los responsables presenten un plan de acción urgente para restaurar zonas críticas de anidación de tortugas marinas y otros hábitats vulnerables.

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Entre las solicitudes dirigidas a las autoridades competentes, el partido incluyó inspecciones técnicas inmediatas en playas y lagunas —como la del Ostión—, así como en arrecifes, para evaluar la mortandad de fauna marina protegida.

También pidió un dictamen técnico para determinar la magnitud de la contaminación, la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y “transparencia absoluta” hacia las comunidades afectadas, con informes públicos sobre el origen del crudo y posibles riesgos para la salud.

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El pasado 2 de marzo, autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame en aguas y playas del sur de Veracruz. La presencia de hidrocarburo se reportó en distintas playas del municipio de Pajapan, y pescadores que ingresaron al mar señalaron que regresaron con embarcaciones y artes de pesca con crudo.

En ese contexto, Greenpeace lamentó el derrame y señaló que se había extendido a 16 lugares costeros entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco. Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reportó recientemente que el derrame que afectó playas del sur de Veracruz y partes de Tabasco podría haber sido provocado por un barco petrolero privado, y dijo que Pemex le notificó que los primeros indicios apuntan a un buque que realizaba maniobras en Tabasco.

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