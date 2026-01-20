Sheinbaum recibe a Alcalde y ‘Andy’ en Palacio; asegura que no fue por reforma electoral

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que recibió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y al secretario de Organización del partido, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, para conversar.

Durante su conferencia matutina de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que el encuentro fue para platicar y que tenía tiempo sin verlos. “Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo, esencialmente. Me buscaron y los saludé, eso es todo”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si la reunión estuvo relacionada con la reforma electoral o con asuntos de partidos políticos, la mandataria respondió que no y que el propósito fue conocer lo que están haciendo en Morena.

“Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo”, añadió la Presidenta al referirse a la conversación sostenida con Alcalde y López Beltrán.

Sheinbaum indicó que los recibió para escuchar su información, que tomaron su opinión y que el encuentro concluyó con un saludo, sin detallar otros temas abordados.

El intercambio ocurrió en el contexto de preguntas sobre la agenda política y partidista, luego de que se diera a conocer la visita de la dirigencia nacional de Morena a Palacio Nacional. Con información de El Universal