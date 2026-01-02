Sheinbaum reconoce polémica por Bartlett, pero resalta su defensa de CFE y Pemex

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la polémica generada por la propuesta de nombrar “Manuel Bartlett” al nuevo Libramiento Norte de Puebla, al admitir que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “tiene temas en su vida”, aunque sostuvo que su gobierno se queda con su última etapa en el servicio público.

Desde Palacio Nacional, la mandataria planteó que el reconocimiento hacia Bartlett se centra en lo que definió como una defensa “patriótica” del sector energético, particularmente de la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum también reconoció que existe “polémica evidente” en torno a Bartlett por su paso como secretario de Gobernación en 1988 y las acusaciones históricas vinculadas a la llamada “caída del sistema” durante la elección presidencial de ese año; añadió que el propio exfuncionario ha hablado en diversas ocasiones de ese episodio y de otros periodos de su trayectoria.

Aun así, la presidenta subrayó que, en su último cargo público, Bartlett defendió “a ultranza” a Pemex y a la CFE, en un momento en el que —dijo— “no muchos lo hacían”, por lo que consideró relevante ese papel dentro del proyecto energético impulsado en la administración pasada.

La declaración ocurrió tras los señalamientos por la intención del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de impulsar que el nuevo libramiento lleve el nombre del exfuncionario, propuesta que ha generado críticas y reacciones encontradas.

En otro momento de la conferencia, Sheinbaum fue cuestionada sobre si le gustaría que su nombre se usara para calles, avenidas u obras públicas; la mandataria rechazó esa posibilidad y dijo que prefiere que se reconozca el legado de la llamada Cuarta Transformación.

El debate reabrió la discusión sobre el uso de nombres de figuras políticas en infraestructura pública y la forma en que se construyen homenajes oficiales en un país donde la memoria histórica suele ser motivo de disputa. Con información de Excélsior