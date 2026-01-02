Sheinbaum reconoce polémica por Bartlett, pero resalta su defensa de CFE y Pemex

Noticias
/ 2 enero 2026
    Sheinbaum reconoce polémica por Bartlett, pero resalta su defensa de CFE y Pemex
    La Presidenta se pronunció sobre la polémica generada por la propuesta de nombrar ‘Manuel Bartlett’ al nuevo Libramiento Norte de Puebla. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Polémica

Localizaciones


CDMX

Personajes


Manuel Bartlett
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX
CFE

El debate reabrió la discusión sobre el uso de nombres de figuras políticas en infraestructura pública y la forma en que se construyen homenajes oficiales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la polémica generada por la propuesta de nombrar “Manuel Bartlett” al nuevo Libramiento Norte de Puebla, al admitir que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “tiene temas en su vida”, aunque sostuvo que su gobierno se queda con su última etapa en el servicio público.

Desde Palacio Nacional, la mandataria planteó que el reconocimiento hacia Bartlett se centra en lo que definió como una defensa “patriótica” del sector energético, particularmente de la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Adulto mayor en CDMX muere mientras desalojaba su edificio por sismo; reportan 12 heridos

Sheinbaum también reconoció que existe “polémica evidente” en torno a Bartlett por su paso como secretario de Gobernación en 1988 y las acusaciones históricas vinculadas a la llamada “caída del sistema” durante la elección presidencial de ese año; añadió que el propio exfuncionario ha hablado en diversas ocasiones de ese episodio y de otros periodos de su trayectoria.

Aun así, la presidenta subrayó que, en su último cargo público, Bartlett defendió “a ultranza” a Pemex y a la CFE, en un momento en el que —dijo— “no muchos lo hacían”, por lo que consideró relevante ese papel dentro del proyecto energético impulsado en la administración pasada.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum informa sobre operativo para retirar vagón descarrilado del Tren Interoceánico

La declaración ocurrió tras los señalamientos por la intención del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de impulsar que el nuevo libramiento lleve el nombre del exfuncionario, propuesta que ha generado críticas y reacciones encontradas.

En otro momento de la conferencia, Sheinbaum fue cuestionada sobre si le gustaría que su nombre se usara para calles, avenidas u obras públicas; la mandataria rechazó esa posibilidad y dijo que prefiere que se reconozca el legado de la llamada Cuarta Transformación.

El debate reabrió la discusión sobre el uso de nombres de figuras políticas en infraestructura pública y la forma en que se construyen homenajes oficiales en un país donde la memoria histórica suele ser motivo de disputa. Con información de Excélsior

Temas


Polémica

Localizaciones


CDMX

Personajes


Manuel Bartlett
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX
CFE

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México: Corazón roto

México: Corazón roto
true

13 muertos, ¡y AMLO ni el pésame!
Un temblor de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la CDMX y provocó evacuaciones preventivas mientras autoridades revisan posibles afectaciones.

Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México
La abogada de inmigración Raquel M. Kuronen dijo a EL UNIVERSAL que esta “cacería de migrantes” en Estados Unidos es inédita,.

Esperan que se incremente en EU cacería de migrantes
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas oficiales de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

Calendario SEP 2026... Esta es la fecha exacta de preinscripción a prescolar, primaria y secundaria
Desde muchos foros en Internet se mantiene que las estelas de condensación de los aviones son en realidad pruebas de la dispersión de productos químicos o biológicos tóxicos.

¿Qué son los chemtrails?... las misteriosas líneas en el cielo que supuestamente modifican el clima y provocan enfermedades

Drama. El actor de ‘Hombres de Negro’ enfrenta un nuevo proceso legal mientras persisten las controversias que rodean su vida personal y su matrimonio con Jada Pinkett Smith.

Nueva demanda sacude a Will Smith: lo acusan de acoso, represalias y despido injustificado
Rafael Durán Martínez gritó a lo alto el gol con el que le dio el triunfo al Macarthur FC y se convirtió en el primer mexicano en anotar en el 2026.

Rafael Durán hace historia: primer mexicano en anotar en 2026 y da el triunfo al Macarthur FC en Australia