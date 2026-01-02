Sheinbaum informa sobre operativo para retirar vagón descarrilado del Tren Interoceánico
Claudia Sheinbaum explicó que la Semar encabeza las maniobras para recuperar el vagón del Tren Interoceánico, las cuales se complican por el difícil acceso y las condiciones del terreno.
Durante la conferencia de prensa matutina realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre el operativo que se mantiene para recuperar el vagón del Tren Interoceánico que se descarriló recientemente.
De acuerdo con la mandataria, las maniobras presentan complicaciones técnicas derivadas de las condiciones del terreno en la zona donde ocurrió el incidente.
Sheinbaum explicó que la Secretaría de Marina (Semar) encabeza las acciones para retirar el vagón, aunque señaló que no se trata de un procedimiento sencillo debido a las limitaciones de espacio y los cuidados necesarios para no afectar la infraestructura ferroviaria.
“La Secretaría de Marina está en ello, no es un lugar sencillo para poder colocar una grúa, es lo que estaban revisando. Entonces van a ver la manera de recuperar ese vagón, porque fue un vagón el que cayó y están revisando técnicamente cómo sacarlo, por la dificultad que tiene poner una grúa en un lugar en donde es muy estrecho y para no dañar la vía también. Se está revisando y una vez que tengan todas las determinaciones técnicas, ya les podremos informar”, expuso.
REALIZAN EVALUACIÓN TÉCNICA Y PROTECCIÓN DE LA VÍA
La presidenta indicó que el descarrilamiento se registró en un punto de difícil acceso, lo que ha hecho necesario realizar un análisis detallado para definir la forma más segura de llevar a cabo la extracción del vagón. Entre los factores que se consideran está la estabilidad del terreno, la colocación de maquinaria pesada y la preservación de la vía ferroviaria.
Las autoridades se encuentran revisando las alternativas técnicas para efectuar la maniobra, con el objetivo de evitar daños adicionales a la infraestructura del Tren Interoceánico.
Sheinbaum señaló que, una vez que se cuente con un dictamen final sobre el procedimiento, se dará a conocer el plan definitivo para la recuperación del vagón. Reiteró que, por el momento, las dependencias involucradas continúan con las valoraciones técnicas necesarias para garantizar que la operación se realice de forma segura.