Sheinbaum informa sobre operativo para retirar vagón descarrilado del Tren Interoceánico

Durante la conferencia de prensa matutina realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre el operativo que se mantiene para recuperar el vagón del Tren Interoceánico que se descarriló recientemente.

De acuerdo con la mandataria, las maniobras presentan complicaciones técnicas derivadas de las condiciones del terreno en la zona donde ocurrió el incidente.

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Marina (Semar) encabeza las acciones para retirar el vagón, aunque señaló que no se trata de un procedimiento sencillo debido a las limitaciones de espacio y los cuidados necesarios para no afectar la infraestructura ferroviaria.

“La Secretaría de Marina está en ello, no es un lugar sencillo para poder colocar una grúa, es lo que estaban revisando. Entonces van a ver la manera de recuperar ese vagón, porque fue un vagón el que cayó y están revisando técnicamente cómo sacarlo, por la dificultad que tiene poner una grúa en un lugar en donde es muy estrecho y para no dañar la vía también. Se está revisando y una vez que tengan todas las determinaciones técnicas, ya les podremos informar”, expuso.