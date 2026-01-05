Sheinbaum responde a Trump: ‘El límite es el pueblo y su fortaleza’

CDMX.- Ante las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles operaciones militares o intervenciones en países como Cuba, Colombia e incluso México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el verdadero límite a cualquier intento de injerencia externa es la fortaleza del pueblo, por lo que llamó a mantener la unidad nacional y una defensa firme de la soberanía.

Durante su conferencia, la Mandataria fue cuestionada sobre hasta dónde podrían llegar las advertencias del mandatario estadounidense y quién podría frenar una política exterior basada en la fuerza. Al respecto, sostuvo que la historia, la Constitución y la cohesión social del país constituyen los principales frentes ante cualquier amenaza.

“Los pueblos y la fortaleza de los pueblos. Por eso en México hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución. La defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todas y todos los mexicanos”, subrayó.

En ese contexto, Sheinbaum informó que durante el fin de semana sostuvo conversaciones con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de las que surgió un pronunciamiento conjunto para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y reiterar la apuesta por una salida pacífica al conflicto.

La Presidenta aclaró que el jefe del Ejecutivo español fue quien la buscó y que acordaron mantener el diálogo. Recordó que México sostiene una postura histórica basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, principios consagrados tanto en la Constitución como en el derecho internacional.

Señaló que, ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, los organismos multilaterales deben asumir un papel activo, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. “La Carta de las Naciones Unidas es muy clara en la defensa de la autodeterminación y la no intervención; la ONU y la OEA deben garantizarlo”, afirmó.

Indicó que este lunes se realiza una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y que mañana se llevará a cabo un encuentro de la OEA, foros en los que México fijará su posición en favor del diálogo y en contra de cualquier acción militar unilateral.

Al referirse a los señalamientos de funcionarios estadounidenses que vinculan la operación en Venezuela con intereses energéticos, Sheinbaum consideró que el trasfondo del conflicto es el control de los recursos naturales. “Los recursos de cualquier Estado nación son parte de su soberanía y es el pueblo quien debe decidir su uso”, sostuvo, al mencionar que no solo el petróleo, sino también otros insumos estratégicos, como el uranio, figuran en la disputa.

Finalmente, descartó impactos económicos inmediatos severos para México derivados de la crisis en Venezuela y aseguró que, aunque el precio del petróleo ha tenido ligeras variaciones, el presupuesto federal contempla mecanismos de protección. Sobre la posibilidad de una llamada con Trump, afirmó que por ahora no está contemplada y reiteró que la relación bilateral se rige por coordinación y colaboración, “pero sin subordinación”. Con información de El Universal