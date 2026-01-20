Sheinbaum y Mary Simon se reúnen en Palacio Nacional; diálogo bilateral previo al T-MEC

/ 20 enero 2026
    Sheinbaum y Mary Simon se reúnen en Palacio Nacional; diálogo bilateral previo al T-MEC
    Las dos funcionarias se trasladaron a los despachos presidenciales para sostener la reunión privada, /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La visita de la gobernadora general de Canadá incluyó una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum y actividades con líderes de pueblos indígenas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este martes, en Palacio Nacional, a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en una visita oficial.

Tras la recepción en el Patio de Honor, ambas sostuvieron una sesión de trabajo privada enfocada en valores compartidos, cooperación y perspectivas bilaterales, de acuerdo con lo informado sobre el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: México va por 30% del territorio protegido: Bárcena habla de ‘límites planetarios’ en Davos

La visita incluyó el protocolo oficial en Palacio Nacional: Simon arribó a las 13:54 horas y fue recibida por Sheinbaum frente a la Puerta de Honor; posteriormente, la banda de la Defensa interpretó los himnos nacionales de México y Canadá.

Luego del acto protocolario, las dos funcionarias se trasladaron a los despachos presidenciales para sostener la reunión privada, sin que se detallaran públicamente acuerdos específicos al término del encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum analiza entrega de agua a EU: hoy definen propuesta por el Tratado de 1944

Como parte de su agenda, Mary Simon encabezó también un encuentro con líderes de pueblos indígenas, con el objetivo de dialogar sobre experiencias y prácticas de inclusión social, así como sobre la protección de derechos culturales.

La reunión se realizó en vísperas de la renegociación del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, un proceso que debe concluir en julio de este año para su eventual ratificación por los congresos de los tres países.

En el plano institucional, se indicó que la gobernadora general no participa en las negociaciones comerciales y que su agenda se centra en temas vinculados con comunidades originarias, en el marco de una visita que mantuvo el foco en cooperación y diálogo bilateral. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

