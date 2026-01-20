Sheinbaum y Mary Simon se reúnen en Palacio Nacional; diálogo bilateral previo al T-MEC

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este martes, en Palacio Nacional, a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en una visita oficial.

Tras la recepción en el Patio de Honor, ambas sostuvieron una sesión de trabajo privada enfocada en valores compartidos, cooperación y perspectivas bilaterales, de acuerdo con lo informado sobre el encuentro.

La visita incluyó el protocolo oficial en Palacio Nacional: Simon arribó a las 13:54 horas y fue recibida por Sheinbaum frente a la Puerta de Honor; posteriormente, la banda de la Defensa interpretó los himnos nacionales de México y Canadá.

Luego del acto protocolario, las dos funcionarias se trasladaron a los despachos presidenciales para sostener la reunión privada, sin que se detallaran públicamente acuerdos específicos al término del encuentro.

Como parte de su agenda, Mary Simon encabezó también un encuentro con líderes de pueblos indígenas, con el objetivo de dialogar sobre experiencias y prácticas de inclusión social, así como sobre la protección de derechos culturales.

La reunión se realizó en vísperas de la renegociación del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, un proceso que debe concluir en julio de este año para su eventual ratificación por los congresos de los tres países.