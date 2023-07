Si EU le entra a tema de narco México se pacificará, señala Noroña

Pero aclaró que no se puede pacificar México si Estados Unidos no toma en cuenta un tema fundamental, el narcotráfico.

“Ustedes se imaginan al Presidente todos los días a las 6 de la mañana en su reunión de seguridad preguntándole al secretario de Seguridad, ¿ustedes cuántos abrazos dieron?, o al de Marina, o al Ejército, claro que no, eso son tonterías” , mencionó el petista.

Dejó en claro que nadie puede negar que no se ha pacificado el país , pero de ahí -dijo- a señalar como fracaso la política de seguridad y que sólo se dan abrazos en vez de balazos, “eso no”, agregó.

Durango, Dgo. Para el diputado federal Gerardo Fernández Noroña , la pacificación de México se va a lograr sólo si Estados Unidos le entra también al tema del narco y no deje que sea sólo el Gobierno mexicano el que lo esté atacando.

El diputado petista agregó que en Estados Unidos la droga llega a los estadunidenses por la distribución de los mismos cárteles que funcionan en México.

“¿Por qué no los desarticulan allá, por qué no tratan el tema de consumo de drogas como un tema de salud pública?”, cuestionó el diputado, pero también respondió que el gobierno del norte no lo hace porque utiliza el dinero del narco para su economía y es uno de los principales motores.

Estado Unidos, continuó Fernández Noroña, tiene tres motores, el dinero del narco, el dinero de las ventas de armas y el tercer motor el dinero de los impuestos de los mexicanos y de todos los migrantes en ese país por lo que, mientras ellos no intervengan, será difícil pacificar México.

Con información de La Jornada