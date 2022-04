Siguen otras concesiones, reforma minera sólo reserva el litio, aclara AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó hoy que la iniciativa de reforma a la ley minera tiene como único propósito nacionalizar el litio y no suspender las concesiones en otras áreas.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional señaló que se evalúa generar una empresa dedicada a la investigación, exploración y explotación del litio, aunque todavía no se determina a qué dependencia estaría adscrita esta compañía estatal.

El mandatario marcó los alcances en materia del litio, tema que será discutido hoy en la Cámara de Diputados.

“Continúa la autorización de concesiones para la minería, sólo se reserva el litio. Para el caso del litio no hay concesiones, no hay contratos, ese es el cambio, es de la nación y es administrado directamente por el Estado mexicano. Habrá una empresa para explotarlo, explorarlo, extraerlo, procesarlo y venderlo. Vamos a ver si pertenece a la secretaría de Hacienda, Economía o Energía”, dijo.

Más para leer: Gasto de agua y uso de químicos, entre los altos costos de explotar el litio

Ese punto – añadió- tendríamos la posibilidad dónde colocar la empresa; tampoco sería un aparato enorme, aquí lo importante es la materia prima, el mineral.

“Ya la envié; la dejé firmada desde el jueves, ya está, bien cuidada, y estoy seguro que se va a aprobar por mayoría simple, como también van a haber o pueden haber amparos y controversias y esto lo va a resolver la Corte si se llega hasta allá, pero para que se declare inconstitucional se necesitarían menos de tres votos y yo creo que hay más de cuatro patriotas en la Suprema Corte”, señaló.

Otra nota interesante: ¿Por qué AMLO quiere nacionalizar el Litio? Estas son las razones

Le preguntaron si la iniciativa de reforma a la Ley Minera que hoy se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados contendrá aspectos relacionados a la seguridad laboral en el sector.

El Presidente manifestó que los accidentes ocurren porque no se cumple con la ley minera vigente, de ahí que – admitió- sí hace falta garantizar más seguridad, “pero esto es litio y no queremos que se nos vayan por las ramas, por eso, aclaro: si alguien tiene una concesión para explotar plata, oro, no hay problema, continúa el mismo sistema, pero litio, no. Esta iniciativa es básicamente para nacionalizar el litio”.

Con información de medios