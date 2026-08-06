¿Siguen siendo igual las mañaneras? Cuestiona Riva Palacio

CDMX.- Las conferencias mañaneras se han convertido en “veneno para la presidenta Claudia Sheinbaum” porque, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, estas la han exhibido como una mandataria desinformada e incluso mentirosa. Hoy, en su columna Estrictamente Personal, el analista expone que la mañanera ha dejado de ser un “activo propagandístico” y se ha vuelto en contra de la mandataria porque, a diferencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, a quien el formato le funcionó por su personalidad y un entorno político favorable, Sheinbaum “no está hecha de la misma madera, ni tiene su temple, ni gobierna en condiciones favorables”.

“Las mañaneras son veneno para la presidenta Claudia Sheinbaum. Su equipo, tramposo, mentiroso, incompetente o simplemente ignorante, le da insumos cuya efectividad dura horas”, porque se enfrenta con el “desmentido de la realidad”. El periodista acusa a la mandataria de recurrir a la polarización y emprender una cruzada de acoso contra la prensa crítica, utilizando información falsa o descontextualizada, ante su incapacidad para frenar las crisis, como la derivada por las investigaciones en Estados Unidos sobre los nexos de Morena con el crimen organizado. “De ahí viene la cruzada permanente contra medios y periodistas, partiendo de la premisa falsa de que, como se redujo el presupuesto de la publicidad oficial, se elevó la crítica; una justificación baladí empleada por anteriores gobiernos para justificar sus deficiencias y, la más importante, que los problemas que la abruman son culpa de los medios y periodistas”, asevera. Riva Palacio aclara que los periodistas sólo son el mensajero de la falta de crecimiento, la inseguridad y una creciente percepción ciudadana y extranjera de que “el régimen de la 4T y el crimen organizado son aliados”, mas “no agentes de cambio”. En su conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum aseguró que algunos medios de comunicación no quieren a su gobierno “porque no les damos chayote” y por eso mienten. “Se miente. Particularmente los comentócratas, pero también muchos medios de comunicación. Se miente. Por eso digo, que son las notas de opinión o las opiniones de ficción. Son ficción”, declaró.

Refiere que esta crisis contra los medios se ha agudizado por los trascendidos, que el gobierno de Estados Unidos ha ido confirmando, sobre las investigaciones sobre la narcopolítica en México, pero debido a que Shienbaum “no puede enfrentar al presidente Donald Trump”, ha tomado a los periodistas como su “piñata”. “La pesadilla que le está significando a la Presidenta la mañanera la hemos visto hace muchos meses, coincidente con las confirmaciones públicas del gobierno de Estados Unidos sobre adelantos periodísticos –algunas consignadas en este espacio y que en su momento llamó ‘ciencia ficción’– sobre las listas de políticos de Morena bajo investigación en Washington por su presunta relación con el crimen organizado, la cancelación de visas a gobernadores y acusaciones formales en su contra”, detalla. ESTRATEGIA DE DESINFORMACIÓN Para el autor de Estrictamente Personal, esta estrategia de desinformación quedó expuesta en la conferencia de prensa de este martes, cuando la presidenta Sheinbaum “recurrió a la diatriba, a la tergiversación de hechos y al ardid” para enfrentar a la crítica hacia la Ley de Audiencias. El periodista critica cómo Sheinbaum recurrió al framing (descontextualización deliberada) al presentar un video del año 2000 para tergiversar los hechos y atacar a comunicadores “ante la falta de recursos dialécticos y vocación democrática para el debate de ideas”. “El martes presentó un video de un programa de televisión del año 2000 donde un grupo de periodistas, vigentes y notables en la actualidad, debatían sobre el proceso electoral. A la Presidenta le dijeron que hablaban sobre el derecho de las audiencias y así lo presentó una, dos, tres y cuatro veces, regodeándose con una declaración de Sergio Sarmiento, quien decía que en los medios también se mentía deliberadamente”, expone.

🚨 "Yo sí creo que se miente deliberadamente". Claudia Sheinbaum proyectó en su conferencia un debate donde el periodista Sergio Sarmiento reconoce que existen casos en los que los medios difunden información falsa de manera intencional. pic.twitter.com/I4SvJ2F7Pc — La Periodista (@LaPeriodista_MX) August 4, 2026

BUSCAN ESTABLECERSE COMO ‘UN MINISTERIO DE LA VERDAD’: RIVA PALACIO La muestra de esa intolerancia a la crítica es la Ley de Audiencias, a la que Riva Palacio califica como un “instrumento con tufo orwelliano” diseñado para operar como un “Ministerio de la Verdad”. Contradiciendo a lo dicho por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, quien niega intenciones de censura a través de estos lineamientos, el periodista advierte que los artículos 12 y 53 de la normativa sí establecen sanciones por contenidos “a partir de la categorización de qué es verdad y qué falso”.

El analista añade que será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que depende del Ejecutivo, la que “tendrá la última palabra, porque los lineamientos le permitirán supervisar los procesos internos de los medios con sus defensores de audiencia y modificar sus resoluciones, constituyéndose en lo que la Presidenta dijo que no existirá, un Ministerio de la Verdad”. “No hay espacio para lo que llaman ‘desinformación’: el gran instrumento con tufo orwelliano está plasmado en los lineamientos”, sentencia el periodista. En su columna, el periodista también responde a Sheinbaum, quien desmintió su revelación sobre el apoyo jurídico del gobierno a Israel Vallarta para demandar a Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva por daño moral. Pese a las negativas oficiales, Riva Palacio sostiene la solidez de sus fuentes y asevera que la palabra de la Presidenta “no es sinónimo de verdad”, porque la mañanera pasó de ser un activo propagandístico a “una caja de verificación de datos”.