Sin la 4T estaríamos peor: AMLO sobre incremento en desapariciones y feminicidios en México

“Nosotros lo que queremos es que se pueda aceptar de que solo siendo buenos podemos ser felices. Por eso hablamos de una república amorosa y por eso hablamos de que la felicidad no se obtiene solo con bienes materiales, dinero, con títulos”, explicó AMLO .

¿CÓMO SE DETIENE EL FEMINICIDIO?

Durante su respuesta, López Obrador explicó que para detener la creciente ola de crímenes contra la mujer, es importante sentar las bases de un país ‘bueno’. “¿Cómo se detiene el feminicidio?, pues se detiene así, con una sociedad mejor, esa es la base. Es como cuando nos preguntaban ¿cómo van a resolver el problema de la violencia? hay que atender las causas”, explicó.

Asimismo, señaló que este cambio no se puede hacer de un día para otro, debido a que el cambio en la estructura social puede llevar mucho tiempo. “Ese era el pretexto (de otros gobiernos), de que lleva mucho tiempo”, aseguró.

“Si nosotros no hubiésemos iniciado con los programas del Bienestar, pues estaría peor la situación de inseguridad y de violencia aún cuando no hay corrupción y no hay impunidad para nadie y el que comete un delito es castigado, pero aún con eso lo que ha ayudado más es la atención al pueblo”, sentenció.