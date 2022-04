‘Son conclusiones erróneas’, IMSS responde a reportaje de Loret de Mola sobre medicamento caducado

En la explicación formulada por el IMSS a manera de aclaración, detalló que el 6 de diciembre “el IMSS envió un archivo de Excel con 43,163, registros con la información solicitada los datos presentados por latinos son producto de cálculos propios hechos por los reporteros, Ana Lucía Hernández, Montserrat Peralta y Julio Astorga y presentados a su audiencia como información cierta”

Sin embargo, de acuerdo con en IMSS “en ninguna de sus cuatro páginas de la respuesta se mencionan los datos y cifras que presenta Latinus. Se señala el envío de 2 anexos en formato excel, y de ahí es que latinos sacó sus conclusiones, pero sumo mal, por eso tenemos la obligación con nuestros derechohabientes de explicar por qué”.

De acuerdo con el reportaje presentado por Loret el pasado jueves, “al Instituto Mexicano del Seguro Social le caducaron más de 134 millones de piezas de medicamentos en los últimos 3 años”. Al respecto, el Instituto afirmó que fue “falso el cálculo que realizaron los reporteros de Latinus con el excel del IMSS. Es un error que en contabilidad se conoce como sobre evaluación de inventarios”.

Esto es, la suma aritmética simple de los saldos mensuales de los inventarios sin descontar los inventarios iniciales del período. “En otras palabras, sumaron la columna de inventario caducado de manera lineal mes tras mes, por lo que fueron duplicando mes tras mes las mismas piezas, como si éstas fueran nuevas, producto de un agregado”. El IMSS expuso que se trata de “un error muy común para el que no conoce el concepto de inventario y los fundamentos básicos de la contabilidad”.

De acuerdo con el contador público Gonzalo Juárez López, Socio del Colegio de Contadores de Xalapa y miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (cuya explicación se incluye en el video difundido por el IMSS), sumar los saldos de inventarios mensuales sería como si a una persona le preguntaras en enero cuántos hijos tiene, y te responde que uno. En febrero le preguntas de nuevo y responde uno otra vez, pero tú lo acumulaste y reportas 2. En marzo va a seguir teniendo un hijo y vas a reportar 3. Al final del año, bajo esta lógica, estaría reportando 12 hijos, cuando en realidad esa persona solamente tiene uno”.

En ese sentido, el Seguro Social detalló que “el supuesto inventario de 134 millones de piezas caducadas es una sobrevaluación de 521% sobre el dato real para ese mismo período, más de 5 veces del observado. El supuesto promedio de caducidades diarias mencionadas por Latinus es igualmente un dato erróneo, calculado de manera deficiente y presentado como real”.

Además, resaltó que del cálculo erróneo de Latinús de un supuesto número de piezas caducadas en el IMSS, se suma a otro dato mal calculado y presentado de manera calumniosa: El impacto de dinero de las supuestas caducidades.

LatinUs tuvo en su poder el catálogo de precios de 1005 claves de medicamentos. Lo tuvo porque formó parte de la respuesta a la solicitud de información “y se les hizo fácil multiplicar esos precios por sus formas erróneas para llegar al escandaloso número de 18,000 millones de pesos”. Y aseguran: “La pérdida, reconoce el propio IMSS, supera los 18,000 millones de pesos”.

Al respecto el IMSS precisó que se trata de un dato falto el hecho de que se reconozca esa pérdida. “Es un cálculo de latinos y es un error”, sostuvo. Además, el reportaje asume que toda caducidad significa la pérdida monetaria del medicamento. El IMSS tiene mecanismos y sistemas de administración de las existencias de los inventarios y solicita a los proveedores presentar cartas de canje”, aclaró.

El este sentido, el Seguro Social explico que se trata de compromisos para que en caso de que los productos lleguen a caducar, los proveedores los reemplacen por productos nuevos sin costo adicional. En los últimos 3 años, el IMSS ha recuperado 254 millones de pesos bajo este esquema. Es importante aclarar que en todas las instituciones de salud del mundo existen cálculos de pérdidas de insumos aceptables, ya sea por caducidad, deterioro y mermas por otras razones.

El caso del IMSS no es de 134 millones de piezas de medicamentos caducados en 3 años, como asegura Latinus. En este periodo años “el IMSS ha suministrado 2715 millones de piezas de medicamentos. De ellas, el porcentaje de pérdidas por caducidad y merma es de 0.76 por ciento. Para el IMSS, “la desviación del error de cálculo de Latinus los llevó a sumar 113 millones de caducidades inexistentes”.

Diversos centros de estudio y organizaciones como la OMC establecen recomendaciones sobre pérdidas aceptables por caducidad o deterioro por diversas causas, las instituciones deben estar por debajo del 1% del total. En Promedio, de acuerdo con datos del propio IMSS, en los últimos 3 años ese porcentaje en el IMSS ha sido de 0. 76%. 0. 24% menos que lo establecido como aceptable en buenas prácticas internacionales.

Además, advirtió que “se han tomado acciones para mejorar dicho indicador: “En el año de 2019 fue de 1% y para 2021 descendió a 0.5% del total.

En el video difundido este sábado el IMSS explica que “el manejo de las caducidades es un proceso normado por reglas, lineamientos y más de 20 procedimientos específicos que regulan la operación de farmacias y almacenes y que consideran la corresponsabilidad con las empresas productoras y distribuidoras respecto a tiempos específicos de vida de anaquel. Por otra parte, existen procesos donde intervienen entidades externas como COFEPRIS y el SAT. La primera en cuanto a riesgos sanitarios y la segunda en relación con su atribución de fiscalización para las empresas productoras.

En el último segmento del video, el IMSS manifiesta su pleno respeto y empatía por las personas derechohabientes y sus familiares que participaron en el reportaje.” Nuestro compromiso permanente es atender cada caso donde se presenta una receta, rechazada. Sin embargo, podemos asegurar que los casos que hayan ocurrido de una receta no surtida parcial o totalmente de alguna clave de medicamentos o vacunas en los últimos 3 años no se debieron a que el IMSS no lo haya proporcionado de manera intencionada a las y los derechohabientes, promoviendo con esto su caducidad”.

El IMSS afirmó que el reportaje “falta a la verdad” y sus autores actuaron “con dolo” al asegurar en el instituto “se estaban caducando, las tenían y no las distribuían, como se asegura en el reportaje.

El Seguro Social afirmó que “las interpretaciones y acusaciones que se vierten en el reportaje afectan la imagen del Instituto, la honorabilidad y reputación de 215 mil Trabajadores del IMSS, encargados de toda la cadena de suministros; desde choferes en el área logística, montacarguistas, responsables sanitarios, personal de almacenes centrales y de los hospitales administrativos, asistentes médicas, enfermeras y enfermeros, médicos tratantes en la consulta externa y despachadores de farmacia sin contar personal en cada una de las representaciones del IMSS en los Estados cuyo trabajo es denostado, al grado de utilizar la palabra genocidio, implicando la participación y confabulación de miles de trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

La dependencia federal adelantó que en próximas comunicaciones se abordará a detalle la realidad, clave por clave de los medicamentos y vacunas, a las que hace referencia el reportaje. “Nuestro compromiso seguirá siendo con la transparencia y con los derechohabientes”, sostuvo.

Finalmente, con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3, 6, 9 y 14 de la Ley Reglamentaria en Materia del Derecho de Réplica, el IMSS exigió que la anterior aclaración sea difundida manera íntegra “en las mismas condiciones y características que el reportaje objeto de réplica difundido por el medio Latinus”.