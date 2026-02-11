Tala ilegal no cede en Durango: 81 denuncias, detenciones y madera valuada en 2 mdp

/ 11 febrero 2026
    Tala ilegal no cede en Durango: 81 denuncias, detenciones y madera valuada en 2 mdp
    Las autoridades ambientales han reforzado las labores de inspección y vigilancia en distintos puntos de la entidad. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Detenciones

Localizaciones


Durango

Organizaciones


Profepa

Tala ilegal no cede en Durango: 81 denuncias, detenciones y madera valuada en $2 millones

DURANGO, DGO.- Durante 2025 se contabilizaron 81 denuncias por tala ilegal en Durango, lo que derivó en al menos 120 procedimientos administrativos y el aseguramiento de más de mil 130 metros cúbicos de madera, de acuerdo con un informe revisado en el Comité de Protección y Vigilancia Forestal.

Pese a los operativos implementados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la extracción ilegal de recursos forestales no ha sido erradicada y continúa afectando zonas de alto valor ecológico en la región serrana, con presencia de pino, encino, táscate y madroño.

Raúl Barraza Armstrong, presidente de la Confederación de Productores Forestales en Durango, señaló que los resultados presentados por la autoridad ambiental incluyeron, además del decomiso de madera, el aseguramiento de vehículos y maquinaria, así como detenciones relacionadas con estas actividades.

Con base en los precios de la madera, el volumen decomisado —más de mil 130 metros cúbicos de madera en rollo— representaría cerca de 2 millones de pesos. En el mismo reporte se identificó a Guanaceví, Mezquital y San Dimas como los municipios donde se detectó mayor presencia de tala clandestina.

Como antecedente de los aseguramientos, en un solo operativo realizado en el municipio de Mezquital durante el primer semestre de 2025 se aseguró más de 80 metros cúbicos de madera de procedencia ilegal, en un área impactada de aproximadamente 53 mil metros cuadrados.

Alfonso Fernández de Castro, empresario forestal, sostuvo que, si bien se han registrado detecciones de madera clandestina, la mayoría de las zonas forestales presentan un manejo adecuado; no obstante, reconoció que existen áreas con excedentes a lo autorizado y otras con tala ilegal.

Las autoridades ambientales han reforzado las labores de inspección y vigilancia en distintos puntos de la entidad, en un contexto en el que el número de denuncias dio pie a procedimientos administrativos y decomisos que, sin embargo, no han detenido por completo la extracción ilícita de recursos forestales. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

