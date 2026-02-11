Sheinbaum niega señales de salida de EU del T-MEC tras versión de Bloomberg sobre Trump

Noticias
11 febrero 2026
    Sheinbaum niega señales de salida de EU del T-MEC tras versión de Bloomberg sobre Trump
    El T-MEC contempla un proceso de revisión a seis años de su entrada en vigor.
El Universal
por El Universal

En vísperas de la revisión del acuerdo comercial en 2026, el gobierno mexicano busca acotar la incertidumbre tras versiones de Washington

CDMX.- Ante la revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el acuerdo “le conviene a Estados Unidos” y aseguró que el mandatario Donald Trump no ha manifestado que su país busque retirarse del tratado.

La declaración ocurrió luego de que Bloomberg reportó que Trump ha planteado en privado la posibilidad de que Estados Unidos se retire del tratado comercial con México y Canadá, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.

Sheinbaum sostuvo que ese planteamiento no ha estado presente en las conversaciones con el presidente estadounidense. “No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial, entonces no hay ningún mensaje en ese sentido”, dijo.

La mandataria fue consultada sobre el estado de la revisión del acuerdo comercial y respondió: “Bien, mañana viene el secretario Marcelo (Ebrard, de Economía) para que puedan hacer todas estas preguntas”, en referencia a una próxima explicación por parte del gabinete económico.

El T-MEC contempla un proceso de revisión a seis años de su entrada en vigor, y en Estados Unidos existe un procedimiento interno que incluye reportes y consultas públicas vinculadas a esa evaluación.

En ese contexto, el gobierno federal reiteró que, hasta ahora, no cuenta con señales directas de una salida de Estados Unidos del acuerdo, y enmarcó el tema en los intercambios bilaterales y en el seguimiento institucional del proceso.

La posición expresada este martes se suma a las referencias públicas recientes sobre el tratado en el marco de la revisión, mientras la administración federal anticipa que la Secretaría de Economía detalle el estado de los trabajos y los próximos pasos.

