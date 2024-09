‘Tiene protección del gobierno de EU’: Asegura Riva Palacio que Rocha Moya es quien entregó a ‘El Mayo’ Zambada

Han pasado más de un mes desde que los capos del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en El Paso, Texas, por autoridades de EU, sin embargo, hasta el momento el gobierno de México no cuenta con información detallada al respecto.

SOSPECHA FGR QUE BITÁCORA DE VUELO DE ROCHA MOYA FUE FALSIFICADA

Tras haber sido vinculado al Cártel de Sinaloa por el mismo Zambada , el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , negó cualquier relación con el crimen organizado y aseguró que él no se encontraba en México, sino en Los Ángeles, el día en que los capos fueron detenidos.

“Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si (Zambada) les creyó, pues cayó en la trampa. Yo no tenía por qué, no tengo por qué (reunirme con él)... No tengo, ni tendría, ninguna razón para asistir a una reunión con alguien del crimen organizado. Los problemas que le competen al gobierno los resolvemos dentro de las instituciones”, expresó el pasado 10 de agosto.

Sin embargo, el periodista Raymundo Riva Palacio asegura que hace poco Gertz Manero informó a López Obrador, quien le pidió hablar con el gobernador sinaloense, que éste le estaba mintiendo y que tenía sospechas de que su bitácora de vuelo había sido falsificada.

“El fiscal se quejó hace poco más de dos semanas con López Obrador que el gobernador le había mentido cuando habló con él... y que sospechaba que su bitácora había sido falsificada”.