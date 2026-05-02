Nuevo hallazgo en Las Pintitas, Jalisco: suman 17 bolsas con restos

GUADALAJARA, Jalisco.- El Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco dio a conocer la mañana de este sábado un nuevo hallazgo en la fosa localizada hace una semana en la Colonia Las Pintitas, en el municipio de El Salto, Jalisco. Fue mediante las redes sociales como la agrupación comunicó que han mantenido las labores en el sitio, el cual está asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, ello con el objetivo de continuar con las diligencias junto con personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Según las informaciones proporcionadas por la agrupación, fue entre las 10 y las 12 horas cuando fueron localizadas otras cinco bolsas de restos, las cuales se suman a las 12 halladas durante el transcurso de esta semana en esta zona de Jalisco. El colectivo anunció que la jornada de este sábado no ha concluido todavía, por lo que en la tarde podrían reportar el hallazgo de más restos.

ZONA SERÁ CUBIERTA EN SU TOTALIDAD, ASEGURA COLECTIVO Fue en días previos cuando el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció que las autoridades no habían iniciado los peritajes, motivo por el cual decidieron acudir al sitio para que la búsqueda no quedara suspendida. La agrupación destacó que algunos restos hallados presentan signos que sugieren que llevan ya largo tiempo enterrados, mientras que otros aún conservan tejido, por lo que podrían haber sido abandonados recientemente.

Entre algunas de las pertenencias encontradas el pasado domingo junto a los restos destacó una credencial del Tecnológico Nacional de México, la cual pertenece a Karla Janet González Martínez, joven que posee una ficha de búsqueda que data de noviembre de 2023. Además fueron halladas tanto prendas de hombre como de mujer esparcidas en esta zona del barranco; las imágenes de las pertenencias fueron publicadas en los canales oficiales de la agrupación con el objetivo de que puedan ser identificadas por algún familiar de sus dueños. La agrupación informó que mantendrán las incursiones en la zona para que sea cubierta en su totalidad.

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