Tras ataques a Ucrania cónsul honoraria de Rusia en Quinta Roo renuncia

La diplomática hizo el anuncio hoy, a través de sus redes sociales al explicar que no puede representar más a Rusia “sin compartir los principios y valores de su gobierno”.

RUSIA, “UNA GUERRA NO DECLARADA” DESDE 2014

Propietaria de una agencia de viajes –Arminas Travel– especializada en el manejo de turismo ruso, Wolpert fue presentada como cónsul honoraria el 14 de junio del 2017, en un hotel de la zona turística de Cancún.?Meses después, en noviembre de ese mismo año, el entonces embajador de Ucrania en México, Ruslán Spírin, de visita en Cancún, ya advertía que Rusia había desencadenado desde 2014, “una guerra no declarada”, en esa época, en disputa por Crimea, península que proclamó su independencia y que había sido ocupada parcial o temporalmente por los rusos, con ánimos de propiciar una anexión al país gobernador por Vladimir Putin. ?”Lo que sucede entre Ucrania y Rusia es una guerra no declarada, porque las tropas rusas, los mercenarios rusos, se encuentran en el territorio de Ucrania.

“Esas tropas no traen banderas ni insignias de Rusia y por eso a las autoridades rusas se les permite decir que no pasa nada, que no hay presencia en nuestro territorio, aunque todos sabemos y hay todas las evidencias de su presencia ahí”, declaró desde entonces.

Spírin dijo en entrevista, en esa fecha, que Ucrania poseía grabaciones, llamadas, fotos y videos satelitales que evidenciaban la presencia rusa en la península de Crimea, además de que oficiales rusos capturados habían confesado cómo fueron contratados para la ocupación parcial del territorio ucraniano.

TE PUEDE INTERESAR

Dispara invasión de Rusia a Ucrania los precios del trigo entre 19 y 29%

Detrás de la intención rusa de apoderarse de Ucrania, está también la ubicación geográfica de ese país, así como la fertilidad de su tierra, que lo coloca como “el granero de Europa”, explicó el entonces embajador.

En esta ocasión, Putin anunció “una operación militar especial” en la región del Donbás, también en Ucrania.