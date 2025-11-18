Tras fallos judiciales, SEP dará becas de por vida a víctimas de abuso sexual

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara un programa de becas completas y vitalicias para las 18 víctimas directas de abuso sexual en el jardín de niños Marcelino de Champagnat, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en cumplimiento de diversas sentencias federales que ordenan garantizar una reparación integral del daño. El plantel estaba bajo administración de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) al momento de los hechos.

De acuerdo con el anteproyecto publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el esquema contempla apoyos desde preescolar hasta educación superior y tiene como propósito asegurar la continuidad educativa de las víctimas como medida de satisfacción y garantía de no repetición. Se trata de una beca distinta a los programas sociales existentes, pues su origen es resarcitorio y provendrá de recursos propios de la SEP.

El monto será calculado con base en el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, con un apoyo equivalente a 80% para los niveles de preescolar, primaria y secundaria; 100% para bachillerato; y hasta 200% para educación superior. El fideicomiso de Derechos Humanos servirá como referencia para la definición de los montos anuales. Una de las víctimas, que cursa educación especial, tendrá un incremento adicional de 10%.

El acuerdo establece que el único requisito para recibir la beca será estar inscrito en una institución pública y cursar el ciclo escolar correspondiente. Además, el apoyo podrá coexistir con cualquier otro programa educativo sin restricción alguna y se ajustará automáticamente cuando la persona cambie de nivel académico.

La SEP deberá coordinarse con las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como con la Unidad de Administración y Finanzas y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, a fin de implementar la operación del programa en el último bimestre del año. El esquema será permanente y se actualizará año con año.

El documento precisa que la medida responde a dos fallos judiciales: la sentencia condenatoria del 9 de septiembre de 2019 vinculada con la causa penal 427/2018, así como la resolución del 29 de diciembre de 2021 correspondiente a la causa penal 258/2018 y sus acumuladas, además de los acuerdos y constancias emitidos entre 2023 y 2025 que reiteran la obligación del Estado de garantizar la continuidad educativa.

El caso se remonta a 2018, cuando madres y padres del kínder Marcelino de Champagnat denunciaron abusos sexuales cometidos por personal del plantel contra menores de entre 3 y 5 años. En manifestaciones iniciales afirmaron que al menos 37 niñas y niños habían sido víctimas y que uno de los agresores los amenazaba para mantenerlos en silencio.

Las denuncias derivaron en procesos penales, sanciones administrativas y una disculpa pública de la SEP en 2025, donde reconoció fallas y omisiones en la protección de los alumnos. Las sentencias posteriores concluyeron que el Estado no garantizó un entorno seguro y ordenaron medidas de reparación integral, entre ellas la obligación de asegurar que las víctimas puedan continuar y concluir sus estudios en instituciones públicas. Con información de El Universal