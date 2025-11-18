Detienen a siete personas y desmantelan campamentos criminales en Michoacán

Noticias
/ 18 noviembre 2025
    Detienen a siete personas y desmantelan campamentos criminales en Michoacán
    Las fuerzas armadas afirmaron que este tipo de acciones continuarán en la entidad para inhibir la presencia del crimen organizado y reforzar la seguridad en las regiones con mayor incidencia delictiva. /FOTO: ESPECIAL

Las fuerzas federales aseguraron armas, explosivos, drogas y vehículos durante acciones en Pátzcuaro y Jiquilpan, dentro del Plan ‘Michoacán por la Paz y la Justicia’

CDMX.- En continuidad con el Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y la ejecución del Plan de Operaciones “Paricutín”, elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal del Ejército Mexicano detuvieron a siete personas y aseguraron un importante arsenal, así como drogas y vehículos, durante distintos operativos efectuados en municipios del estado.

Las autoridades federales informaron que derivado de estas acciones se decomisaron 90 gramos de cristal, una dosis de mariguana, dos armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos útiles y seis artefactos explosivos improvisados. También fueron asegurados una motocicleta y 10 vehículos involucrados en actividades presuntamente delictivas.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum ‘minimiza’ alerta de Canadá por inseguridad en México: ‘No sirven de mucho’

En el municipio de Pátzcuaro, los uniformados localizaron e inhabilitaron dos campamentos relacionados con la operación de grupos criminales. En el sitio se aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos y diverso equipo táctico. La zona fue resguardada para continuar con las investigaciones periciales.

Mientras tanto, en Jiquilpan los efectivos localizaron cinco artefactos explosivos improvisados, aproximadamente 80 gramos de cristal y equipo táctico presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado. Todos los indicios fueron debidamente embalados y trasladados para su análisis.

TE PUEDE INTERESAR: ’No estaban perdidos, andaban de parranda’: funcionario de Tabasco minimiza desapariciones

Los siete detenidos, junto con el material decomisado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destacó que los operativos se realizaron con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos. La dependencia reiteró que su objetivo es preservar las libertades y la paz pública en beneficio de la población michoacana. Con información de el Universal

Temas


Decomisos
Detenciones
operativos

Localizaciones


Michoacán

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sedena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’