Detienen a siete personas y desmantelan campamentos criminales en Michoacán

CDMX.- En continuidad con el Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y la ejecución del Plan de Operaciones “Paricutín”, elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal del Ejército Mexicano detuvieron a siete personas y aseguraron un importante arsenal, así como drogas y vehículos, durante distintos operativos efectuados en municipios del estado.

Las autoridades federales informaron que derivado de estas acciones se decomisaron 90 gramos de cristal, una dosis de mariguana, dos armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos útiles y seis artefactos explosivos improvisados. También fueron asegurados una motocicleta y 10 vehículos involucrados en actividades presuntamente delictivas.

En el municipio de Pátzcuaro, los uniformados localizaron e inhabilitaron dos campamentos relacionados con la operación de grupos criminales. En el sitio se aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos y diverso equipo táctico. La zona fue resguardada para continuar con las investigaciones periciales.

Mientras tanto, en Jiquilpan los efectivos localizaron cinco artefactos explosivos improvisados, aproximadamente 80 gramos de cristal y equipo táctico presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado. Todos los indicios fueron debidamente embalados y trasladados para su análisis.

Los siete detenidos, junto con el material decomisado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destacó que los operativos se realizaron con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos. La dependencia reiteró que su objetivo es preservar las libertades y la paz pública en beneficio de la población michoacana. Con información de el Universal