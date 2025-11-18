Claudia Sheinbaum ‘minimiza’ alerta de Canadá por inseguridad en México: ‘No sirven de mucho’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que se recibe una gran cantidad de turistas canadienses, y que van a seguir llegando
Durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la alerta de Canadá respecto a la inseguridad de viajar hacia México, debido a la violencia y narcotráfico.
“Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos, 11% más de turistas canadienses; o sea que van a seguir llegando, México es hermosísimo”, expresó la titular del Ejecutivo federal desde el Palacio Nacional.
TE PUEDE INTERESAR: Canadá emite alerta de viaje para 13 estados en México por violencia y crimen organizado
La alerta a la que se refiere, es a una emitida por el Gobierno de Canadá que incluye a 13 entidades mexicanas. En esta advertencia, se recomendó a extremar precauciones si visitan el territorio nacional.
SHEINBAUM MINIMIZA ALERTA POR INSEGURIDAD DE CANADÁ
Al ser cuestionada, Sheinbaum indicó que “Vamos a averiguar con la embajada de Canadá. No sirven de mucho [...]”.
Medios de comunicación han señalado esta ‘minimización’ por parte de la presidenta, lo que ya había ocurrido cuando el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, lanzó una alerta de inseguridad tras el ataque a la Procuraduría General de Justicia del estado.
“Bueno, como siempre lo planteo: Cada vez se toma en cuenta menos a estas alerta. Lo decimos porque tenemos muchísimos visitantes estadounidenses y se ha incrementado en el país. Y nosotros trabajamos todos los días para la protección de la ciudadanía”, comentó la jefa del Ejecutivo el pasado 17 de noviembre.
CANADÁ ALERTA A SUS CIUDADANOS POR INSEGURIDAD EN MÉXICO
En su alerta de viajes, actualizada el 13 de noviembre, el gobierno canadiense pidió extremar precauciones en México “debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros”.
Y llamó a evitar viajes “no esenciales” a 13 estados de la República Mexicana: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Sheinbaum versión de atentado contra embajadora israelí y evita confrontación diplomática
El gobierno alerta que “los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, operan con gran intensidad en todo el país. Son frecuentes los enfrentamientos entre cárteles o bandas por el control del territorio, las drogas y las rutas de contrabando. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga pueden producirse sin previo aviso”.