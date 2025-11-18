Claudia Sheinbaum ‘minimiza’ alerta de Canadá por inseguridad en México: ‘No sirven de mucho’

Durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la alerta de Canadá respecto a la inseguridad de viajar hacia México, debido a la violencia y narcotráfico.

“Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos, 11% más de turistas canadienses; o sea que van a seguir llegando, México es hermosísimo”, expresó la titular del Ejecutivo federal desde el Palacio Nacional.

La alerta a la que se refiere, es a una emitida por el Gobierno de Canadá que incluye a 13 entidades mexicanas. En esta advertencia, se recomendó a extremar precauciones si visitan el territorio nacional.

SHEINBAUM MINIMIZA ALERTA POR INSEGURIDAD DE CANADÁ

Al ser cuestionada, Sheinbaum indicó que “Vamos a averiguar con la embajada de Canadá. No sirven de mucho [...]”.

Medios de comunicación han señalado esta ‘minimización’ por parte de la presidenta, lo que ya había ocurrido cuando el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, lanzó una alerta de inseguridad tras el ataque a la Procuraduría General de Justicia del estado.