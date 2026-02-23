Tras jornada de bloqueos e incendios, estados reportan calma y recuento de detenidos e incidentes

CDMX.- Tras los hechos de violencia registrados el domingo por la mañana, diversos gobiernos estatales reportaron una disminución de incidentes y un retorno paulatino de actividades afectadas, además de iniciar recuentos de daños y de personas detenidas en el contexto de bloqueos, quema de vehículos y ataques a establecimientos.

En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que mantuvo comunicación permanente con el comandante de la Tercera Región Militar, general Héctor Ávila Alcocer, por el operativo “escudo” aplicado tras los bloqueos en Escuinapa y Mazatlán. Señaló que el impacto fue “leve” y que se actuó para liberar carreteras en dos municipios del sur, donde grupos delictivos incendiaron vehículos; además, dijo que hubo temor entre operadores de grúas para retirar unidades siniestradas y reportó dos civiles detenidos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay que aumentar innovación y contenido nacional’: Ebrard anuncia InnovaFest 2026 y meta de participación

En Guanajuato, se informó la detención de 48 personas por ataques a establecimientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos. En el balance presentado, se contabilizaron 75 hechos incendiarios en 23 municipios, incluidos tres durante la madrugada de este lunes: una tienda de conveniencia en la colonia Latinoamericana de León y dos vehículos en Celaya. En León se reportó cierre de plazas comerciales, cines, negocios céntricos y tiendas de conveniencia, con un panorama similar en Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno aseguró que hay “tranquilidad, estabilidad, orden” y que pueden retomarse actividades con normalidad. Indicó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad regresará a su esquema ordinario este miércoles, tras sesionar de forma permanente, y señaló que hay circulación en vialidades, aunque aún falta retirar algunos vehículos quemados.

TE PUEDE INTERESAR: Defensa lamenta la muerte de elementos durante operativo del 22 de febrero en Jalisco

En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García informó que fueron detenidas cuatro personas vinculadas con los bloqueos. “De los 70 detenidos, cuatro son de Veracruz. Estas personas estaban haciendo actos de violencia (...) cuatro detenidos en la zona norte”, declaró. Añadió que se mantiene un despliegue coordinado con Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya detalló que el domingo se registraron 36 hechos delictivos relacionados con bloqueos de vías de comunicación; nueve se vincularon con autotransporte y en cinco se prendió fuego a vehículos. Precisó que ocurrieron en Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando, y afirmó que la actuación coordinada permitió despejar puntos y evitar pérdidas humanas.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios celebran golpe al CJNG, pero alertan por daños y bloqueos; transporte, el más afectado

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reportó 29 incidentes entre vehículos y negocios incendiados, incluido un inmueble señalado como sucursal de Bienestar, además de bloqueos parciales de carretera. En ese contexto, informó la detención de 25 personas y apuntó que el último reporte ocurrió a la 1:05 horas, con la quema de un vehículo.

En el panorama general, los gobiernos estatales señalaron que las labores de seguridad y control continúan en coordinación con fuerzas federales, mientras se consolidan los balances de afectaciones y se evalúa el restablecimiento total de actividades en las zonas con mayores impactos.