Tras nombramientos en la UNAM, CSP niega 'dedazo'; fue decisión del Consejo Universitario, afirma

Noticias
13 febrero 2026
    Tras nombramientos en la UNAM, CSP niega ‘dedazo’; fue decisión del Consejo Universitario, afirma
    La mandataria sostuvo que desconocía el nombramiento y enfatizó que el proceso corresponde exclusivamente a la universidad. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

La Presidencia fijó postura y puso el foco en cómo se integran y eligen sus estructuras internas

CDMX.- Luego de que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó a tres nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, entre ellos Rosaura Martínez Ruiz, hija de la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se trate de un "dedazo" y subrayó que se trata de una decisión autónoma de la institución.

Cuestionada sobre la designación, la mandataria sostuvo que desconocía el nombramiento y enfatizó que el proceso corresponde exclusivamente a la universidad, al tratarse de un mecanismo interno definido por su esquema de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal de mono araña tras video de regidora en Ocotlán

"No sabía, apenas, es noticia para mí. Eso lo decide el Consejo Universitario en la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un esquema de gobierno que durante muchos años dijimos que debería democratizarse, pero es un asunto autónomo de la UNAM", declaró.

Sheinbaum explicó que el Consejo Universitario es el órgano encargado de nombrar a la Junta de Gobierno, instancia que a su vez tiene la atribución de designar a directores y directoras de escuelas y facultades, así como al rector o rectora.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum aclara que sí hay Litio en México, pero cuesta mucho extraerlo

"¿Quién los elige? El Consejo Universitario. ¿Quién forma el Consejo Universitario? Los profesores y los estudiantes. Esos sí son elegidos por voto popular, por voto de los estudiantes. Entonces los estudiantes eligen a sus propios consejeros, los profesores eligen a sus propios consejeros, los directores son parte del Consejo Universitario y ese Consejo Universitario nombra a la Junta de Gobierno", afirmó.

Agregó: “Entonces no es que sea un dedazo, digamos”, al insistir en que la integración de la Junta de Gobierno responde a la conformación del Consejo Universitario y a las reglas de participación previstas en la institución.

La presidenta sostuvo que el procedimiento se enmarca en los mecanismos internos de la máxima casa de estudios y reiteró que su autonomía está reconocida constitucionalmente.

