Sheinbaum aclara que sí hay Litio en México, pero cuesta mucho extraerlo

La declaración surgió luego de que el Servicio Geológico Mexicano clasificara al litio dentro de los minerales “escasos o nulos” en términos productivos. La precisión fue clave: la categoría no alude a la inexistencia del recurso, sino a la falta de explotación comercial activa.

Durante la conferencia matutina de este 13 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa un tema que en años recientes fue presentado como promesa industrial: el litio mexicano . La mandataria reconoció que el país no produce actualmente este mineral, aunque sí existen reservas confirmadas.

“En México no producimos, pero hay reservas de litio”, sostuvo la presidenta. El matiz técnico cambia la narrativa: no es ausencia del mineral, sino limitaciones económicas y tecnológicas lo que mantiene detenido su desarrollo.

EL DESAFÍO TÉCNICO: ARCILLAS Y ALTOS COSTOS

El principal obstáculo está bajo tierra. A diferencia de países donde el litio se encuentra en salmueras de fácil procesamiento, en México está atrapado mayoritariamente en formaciones de arcilla. Este detalle geológico complica su extracción y eleva de forma considerable los costos operativos.

Sheinbaum explicó que la tecnología para procesarlo existe y que incluso el Instituto Mexicano del Petróleo cuenta con desarrollos al respecto. Sin embargo, la viabilidad financiera sigue siendo el punto crítico. Producir a gran escala implicaría inversiones que hoy no resultan competitivas frente a otros mercados.

En términos simples: el recurso está ahí · la tecnología también · pero el precio final no compite a nivel internacional. La ecuación económica todavía no cierra.

ALTERNATIVAS Y NUEVO ENFOQUE

Ante este escenario, el gobierno federal explora rutas paralelas. Una de ellas es el análisis de salmueras provenientes de pozos petroleros, donde también se ha detectado presencia de litio. Aunque no se detallaron plazos ni volúmenes potenciales, la estrategia apunta a diversificar métodos de obtención.

El mensaje presidencial marca un giro respecto a discursos pasados que presentaban al litio como detonador inmediato de una nueva industria nacional. Hoy el tono es más técnico y prudente: existe potencial, pero requiere innovación y reducción de costos.

En el contexto global, el litio es pieza clave para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento energético · su demanda crece con la transición hacia energías limpias · América Latina concentra buena parte de las reservas mundiales. México forma parte de ese mapa, aunque con un modelo geológico distinto.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL LITIO MEXICANO

· El litio es conocido como “oro blanco” por su papel en la industria tecnológica

· México posee yacimientos principalmente en Sonora

· La extracción en arcilla es más compleja que en salares sudamericanos

· La viabilidad depende en gran medida del precio internacional del mineral