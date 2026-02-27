Tras operativo contra ‘El Mencho’, 25 siguen hospitalizados; uno está grave, reporta Defensa

CDMX.- A casi una semana del operativo del domingo 22 de febrero para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, informó que 25 elementos continúan hospitalizados y que uno de ellos se encuentra en estado grave.

En el contexto inmediato del balance, Trevilla Trejo señaló que, derivado de la operación, tres elementos de seguridad perdieron la vida, así como 25 integrantes de la Guardia Nacional (GN), de acuerdo con lo expuesto por el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch afirma que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa, el titular de Defensa atribuyó los hechos posteriores a agresiones registradas en Jalisco contra personal de la GN que transitaba por carreteras, y calificó esos ataques como “cobardes”.

“Después en todo el estado de Jalisco se llevaron a cabo ataques cobardes porque fueron contra el personal de la Guardia Nacional que estaba transitando en carreteras. La operación fue exitosa, es donde fallece el Mencho, 12 delincuentes más fallecen también y se detienen a dos. Y en el resto de los eventos que se presentaron donde falleció nuestro personal de Guardia Nacional, ahí fallecen 34 delincuentes y se detiene alrededor de 70 más”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: No quedarán impunes secuestro de mineros y de turistas: Harfuch en Sinaloa

Trevilla Trejo precisó que los 25 elementos hospitalizados corresponden a personal de primer y segundo nivel, sin detallar en esa intervención el tipo de lesiones, y reiteró que uno permanece en condición grave.

En reacciones del gobierno federal sobre otras afectaciones relacionadas con los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a conductores despojados de sus tracto-camiones por grupos de delincuencia organizada y reportados como desaparecidos, y sostuvo que la Secretaría de Gobernación (Segob) está en contacto con familiares en tres casos.

TE PUEDE INTERESAR: México: EU atrajo el 82.3% de exportaciones y aumentan exportaciones en enero 2026 (Gráficos)

“En el caso del pequeñito que resultó con quemaduras, está en contacto con la familia. En el caso del lamentable fallecimiento de la mujer, también se está en contacto con la familia y hay un caso reportado de un chofer, lo estamos buscando junto con todas las instituciones de seguridad”, refirió la mandataria.

La información presentada por Defensa y Presidencia se centró en el estado de salud del personal hospitalizado, el saldo de fallecidos y detenidos reportado por el gabinete de seguridad, así como en el seguimiento institucional a los casos mencionados por la jefa del Ejecutivo.