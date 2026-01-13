Tras viaje a Europa, Noroña regresa para inaugurar su retrato en el Senado

Noticias
/ 13 enero 2026
    Tras viaje a Europa, Noroña regresa para inaugurar su retrato en el Senado
    El evento contó con la presencia de miembros de la Mesa Directiva y legisladores que acompañaron al senador durante su periodo. /FOTO: CUARTOSCURO

La ceremonia en el Senado colocó nuevamente a Fernández Noroña en el centro del debate político y mediático tras semanas de polémica

CDMX.- El senador Gerardo Fernández Noroña participó en la ceremonia de develación de su retrato oficial como presidente del Senado durante el primer año del actual periodo legislativo, en un acto celebrado este martes en la antigua sede de la Cámara Alta en la Ciudad de México.

Fernández Noroña regresó al país tras pasar Navidad y Año Nuevo en Italia, viaje que defendió públicamente, aclarando que fue cubierto con recursos propios y no representó un uso indebido de recursos públicos.

Para la ceremonia, el legislador acudió con vestimenta formal —abrigo y corbata— distanciándose de su atuendo característico de guayaberas y chamarras que solía portar durante sus sesiones parlamentarias.

En su discurso, Noroña afirmó que, como líder senatorial, promovió un debate parlamentario de altura y una conducción imparcial de las sesiones plenarias, sin impulsar confrontaciones con la oposición, y puso como ejemplo la aprobación de la reforma judicial.

El retrato, en el que aparece con una guayabera blanca y el brazo izquierdo levantado con el dedo índice alzado, fue presentado como un símbolo de su paso por la presidencia de la Mesa Directiva, y el senador se definió durante el acto como “un hijo del pueblo” que tuvo el honor de presidir la Cámara de Senadores.

Además de destacar su gestión, Fernández Noroña defendió el carácter institucional del acto, señalando que la develación forma parte de la tradición legislativa para reconocer a quienes han ocupado la presidencia de la Cámara Alta.

La celebración se realizó en la antigua sede del Senado, ubicada en la calle de Xicoténcatl, y contó con la presencia de miembros de la Mesa Directiva y legisladores que acompañaron al senador durante su periodo al frente del órgano legislativo. Con información de El Universal

Temas


Senadores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Gerardo Fernández Noroña

Organizaciones


Senado De la República

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

