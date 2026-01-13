Detienen a 4 presuntos integrantes del CJNG

México
/ 13 enero 2026
    Detienen a 4 presuntos integrantes del CJNG
    Detienen a 4 presuntos integrantes del CJNG FOTO: VANGUARDIA

Entre ellos, se destacó la captura de un jefe de plaza y de un coordinador de narcotráfico en Centroamérica

El 13 de enero se ha reportado el arresto de 4 presuntos integrantes a grupos del crimen organizado, posicionados en el estado de Jalisco, principalmente en la ciudad de Guadalajara.

El reporte fue anunciado por la Fiscalía General de la República (FGR). En su comunicado se detalló que los cuatro detenidos pertenecen, presuntamente, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se informó que el operativo logró capturar a Jose ‘N’, también conocido como ‘El Uber’, supuesto jefe de plaza en los municipios de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga.

Junto con el supuesto cabecilla, fueron arrestados Carlos ‘N’ y Mauricio ‘N’.

En el arresto de los primeros dos, se aseguraron narcóticos, cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos y dinero en efectivo.

En un comunicado siguiente, se informó de la captura de Luis ‘N’ en Tepic, Nayarit.

Por su parte, Luis ‘N’, presuntamente, estaba encargado de coordinar el trasiego de drogas desde el territorio centroamericano hasta las pistas de avión, clandestinas, en el occidente de México. Se agregó que también trabajó de operador financiero en el cártel liderado por ‘El Mencho’. En la captura de Luis ‘N’ se aseguraron narcóticos y una arma larga.

La investigación fue comunicada por Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. El operativo logró la captura, gracias a la coordinación, en investigación, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Temas


Arrestos
Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado

Localizaciones


Jalisco
Nayarit

Organizaciones


Sedena
CJNG

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

