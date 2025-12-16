Detienen a cinco de grupo criminal con 200 dosis de droga, en NL

Elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un operativo en Jardines de Anáhuac, en San Nicolás

Monterrey, Nuevo León.- Cinco presuntos integrantes de un grupo criminal con presencia nacional e internacional fueron detenidos en posesión de 200 dosis de droga, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que como resultado de trabajos de investigación e inteligencia entre elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones se logró la detención de los presuntos.

Los hechos se registraron la mañana del lunes, durante un operativo estratégico en la colonia Jardines de Anáhuac, en el ayuntamiento de San Nicolás.

OPERATIVO RESULTA EN LA DETENCIÓN DE 5 PERSONAS Y 200 DOSIS DE DROGA

Los agentes desplegaron un operativo para dar con los sospechosos y en el cruce de la calle C-12 y 4 Avenida se percataron de la presencia de un vehículo Peugeot 308, el cual coincidía con la descripción que traían para su ubicación.

Los ocupantes fueron identificados como Dulce “N”, de 19 años; Niria “N”, de 24 años; Luis “N”, de 22 años; José “N”, de 25 y Gilberto “N”, de 45.

En sus pertenencias les encontraron 126 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 94 dosis de una sustancia sólida cristalina con las características de la droga conocida como crista; 29 de una sustancia sólida en color blanco con las características de la droga conocida como cocaína en piedra.

Se presume que los ahora investigados forman parte de un grupo delictivo, el cual tiene presencia nacional e internacional.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.

