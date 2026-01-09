Uñas que se reconfiguran en 5 segundos revolucionan CES

    Uñas que se reconfiguran en 5 segundos revolucionan CES
    La propuesta de iPolish forma parte de una oleada de gadgets de belleza y estilo de vida que amplían el alcance de la tecnología. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Un dispositivo de belleza digital expuesto en la feria tecnológica más importante del mundo promete transformar el cuidado de las uñas

LAS VEGAS, NEVADA.- En el marco del Consumer Electronics Show (CES) 2026 en Las Vegas, una marca estadounidense de belleza digital, iPolish, presentó un innovador sistema de uñas acrílicas “inteligentes” capaces de cambiar de color en apenas cinco segundos, sin necesidad de esmalte tradicional ni visitas al salón.

El producto, exhibido como parte de las tendencias tecnológicas y de estilo de vida de la feria, opera mediante una aplicación móvil conectada a un pequeño aparato que, al aplicar una breve descarga eléctrica, activa un proceso electroquímico que modifica el tono de la uña acrílica al instante.

Según la empresa, cada uña admite hasta más de 400 colores distintos, lo que permite adaptar el estilo personal de forma rápida y dinámica sin el uso de esmaltes líquidos, solventes ni procesos de secado prolongados.

El sistema busca integrar la tecnología con la moda, ofreciendo una alternativa personalizable y tecnológica al cuidado de las uñas que responde al auge de dispositivos portables que combinan estética y funcionalidad.

La propuesta de iPolish forma parte de una oleada de gadgets de belleza y estilo de vida que amplían el alcance de la tecnología de consumo más allá de los tradicionales dispositivos electrónicos, incorporando soluciones inteligentes directamente en accesorios personales. Con información de Agencias

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

