Uñas que se reconfiguran en 5 segundos revolucionan CES

LAS VEGAS, NEVADA.- En el marco del Consumer Electronics Show (CES) 2026 en Las Vegas, una marca estadounidense de belleza digital, iPolish, presentó un innovador sistema de uñas acrílicas “inteligentes” capaces de cambiar de color en apenas cinco segundos, sin necesidad de esmalte tradicional ni visitas al salón.

El producto, exhibido como parte de las tendencias tecnológicas y de estilo de vida de la feria, opera mediante una aplicación móvil conectada a un pequeño aparato que, al aplicar una breve descarga eléctrica, activa un proceso electroquímico que modifica el tono de la uña acrílica al instante.

TE PUEDE INTERESAR: Autobuses inteligentes que ‘piensan y aprenden’: Karsan muestra el futuro en CES

Según la empresa, cada uña admite hasta más de 400 colores distintos, lo que permite adaptar el estilo personal de forma rápida y dinámica sin el uso de esmaltes líquidos, solventes ni procesos de secado prolongados.

El sistema busca integrar la tecnología con la moda, ofreciendo una alternativa personalizable y tecnológica al cuidado de las uñas que responde al auge de dispositivos portables que combinan estética y funcionalidad.