“Vámonos a casa, hijo”: Ceci Flores encuentra restos de Marco Antonio tras años de búsqueda

El hallazgo de restos que podrían corresponder a Marco Antonio Flores, hijo de la activista Ceci Flores, marca un momento profundamente doloroso en una historia que durante años ha sido símbolo de resistencia y búsqueda en México. Tras más de seis años de incertidumbre, la frase “Vámonos a casa, hijo” resume una promesa cumplida, aunque lejos de traer consuelo total. La noticia fue dada a conocer por la propia Ceci Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien ha dedicado su vida a encontrar a personas desaparecidas en el país, incluso en medio de condiciones extremas.

La noticia fue dada a conocer por la propia Ceci Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien ha dedicado su vida a encontrar a personas desaparecidas en el país, incluso en medio de condiciones extremas.

Un hallazgo en el desierto de Sonora El descubrimiento ocurrió en Hermosillo, en el kilómetro 46 de la carretera 26, una zona donde el terreno árido ha sido escenario de múltiples hallazgos relacionados con desapariciones. Ahí, entre tierra y restos dispersos, Ceci encontró fragmentos óseos que podrían pertenecer a su hijo. De acuerdo con la información disponible, fue la Fiscalía la que ubicó el punto con apoyo del colectivo, aunque aún se espera la confirmación oficial mediante pruebas de ADN. A pesar de ello, el reconocimiento de prendas y las condiciones del hallazgo fortalecen la hipótesis. La escena fue devastadora. No se trató de un cuerpo completo, sino de restos fragmentados, posiblemente afectados por el paso del tiempo y factores del entorno.

La historia de Marco Antonio y una búsqueda incansable Marco Antonio Flores desapareció el 4 de mayo de 2019 en Sonora, luego de ser presuntamente privado de la libertad por un grupo armado. Su caso no fue el primero en la familia: en 2015, otro de los hijos de Ceci, Alejandro, también desapareció y hasta la fecha no ha sido localizado. Desde entonces, Ceci Flores emprendió una búsqueda que trascendió lo personal. Con pala en mano y acompañada de otras madres, recorrió desiertos, terrenos abandonados y puntos señalados por denuncias anónimas. Su labor no solo ha sido por su hijo. A lo largo de estos años, ha contribuido a localizar a miles de personas desaparecidas, incluyendo casos donde algunas víctimas fueron encontradas con vida en lugares inesperados.

Una herida que no cierra en México El caso de Ceci Flores refleja una crisis más amplia en México: la desaparición de personas. El hallazgo de restos en zonas como Sonora evidencia la magnitud del problema y la deuda pendiente en materia de justicia y atención a víctimas. Entre las principales realidades que expone este caso destacan: - La persistencia de colectivos ciudadanos en la búsqueda - La falta de respuestas oportunas por parte de autoridades - La existencia de múltiples sitios con restos humanos - El impacto emocional en las familias buscadoras Ceci lo expresó con claridad: ninguna madre debería enfrentarse a recoger solo huesos de su hijo. Su testimonio no solo es personal, sino representativo de miles de familias en el país.

Una promesa cumplida, pero sin descanso A pesar del hallazgo, la historia no concluye. La activista ha solicitado pruebas de ADN para confirmar plenamente la identidad de los restos. Busca certeza, incluso cuando esta implique enfrentar una verdad dolorosa. El momento en que Ceci abraza los restos en el desierto resume años de lucha, amor y resistencia. No hay cierre definitivo ni descanso absoluto, solo la convicción de haber cumplido una promesa. “Vámonos a casa, hijo”, dijo. Y en esa frase, breve pero contundente, se concentra el peso de una búsqueda que nunca debió ser necesaria.

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