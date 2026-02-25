Verifican desinformación tras muerte de ‘El Mencho’ y detectan uso de IA e imágenes descontextualizadas

    Verifican desinformación tras muerte de ‘El Mencho’ y detectan uso de IA e imágenes descontextualizadas
    Verificadores señalaron que este tipo de contenidos, al mezclar material manipulado, escenas sin relación y narrativas sin sustento, tiende a amplificar la percepción de riesgo. ESPECIAL
AP
por AP

Verificaciones periodísticas han ubicado videos y escenas reutilizadas como ‘pruebas’ de hechos que no ocurrieron como se afirmó

CDMX.- El operativo militar que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la escalada de violencia posterior han sido escenario para la difusión de información falsa que generó confusión y pánico entre la población.

De acuerdo con verificaciones periodísticas, en la circulación de esos mensajes se han utilizado contenidos generados con inteligencia artificial para ilustrar supuestos ataques del crimen organizado a infraestructura pública, así como imágenes antiguas o descontextualizadas que se presentaron como si correspondieran a disturbios recientes.

El contenido se aprovechó de la incertidumbre posterior al operativo y de la demanda de información, lo que facilitó que escenas ajenas a los hechos fueran interpretadas como evidencia de nuevos episodios de violencia.

Entre los materiales que fueron desmentidos se encuentra un video al que se atribuyó la captura del hijo de “El Mencho” tras la muerte del capo. La verificación concluyó que esa afirmación es falsa.

Las imágenes muestran el interior de un helicóptero con dos uniformados custodiando a un hombre sin camiseta, con las manos atadas y la cabeza inclinada, pero no corresponden a la detención de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, como se aseguró en publicaciones que acompañaron el video.

Según la revisión, el material corresponde a la detención de otro criminal en el estado de Chiapas, y fue reutilizado para sostener una versión distinta a su origen real, en el contexto de los hechos posteriores al operativo.

Los verificadores señalaron que este tipo de contenidos, al mezclar material manipulado, escenas sin relación y narrativas sin sustento, tiende a amplificar la percepción de riesgo y a dificultar la comprensión pública de lo ocurrido.

