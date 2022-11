Video de marinos bailando con crimen organizado es falso, asegura AMLO y critica a la oposición por difundir ‘fake news’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador junto con la responsable de la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, Ana Elizabeth García Vilchis, desmintieron el video donde aparecen supuestos elementos de la Secretaría de Marina, bailando entre demás hombres armados.

Durante su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional de López Obrador, García Vilchis exhibió dicho video, que en redes sociales se hizo viral, para analizarlo y desmentirlo frente a los medios de comunicación.

“La segunda quincena de octubre circulo ampliamente un video en el que unas personas se encuentran bailando, ataviados con uniformes de la Marina”, relató García Vichis.

“El video se viralizó y aseguró que miembros de esta corporación, de la Marina, participaron en una fiesta con miembros del crimen organizado y que supuestamente estaban custodiando a un capo de la droga. Pero todo fue un montaje; se trató de un videoclip detrás de cámaras de un video musical”, señaló la funcionaria.

“Claramente la están pasando bien, pero no son marinos. Se trata de un videoclip detrás de cámaras de un video musical del grupo Clasificado, quienes en un comunicado explicaron que se trata de dos actores con uniformes no oficiales y armas de utilería”, sentenció. Asimismo relató que la Marina también confirmó que no se trataban de elementos de dicha institución.

¡LOS MARINOS BAILAN MUY BIEN!

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador aseveró en tono de burla, que los supuestos marinos bailaban muy bien. No obstante reiteró que sus uniformes eran apócrifos, así como sus armas.

