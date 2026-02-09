‘El mejor antídoto contra el odio es el amor’... Sheinbaum sobre mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , destacó el valor simbólico del espectáculo, subrayando que “el mejor antídoto contra el odio es el amor” , en referencia al mensaje del artista que promovía la integración de América Latina, Estados Unidos y Canadá .

El Super Bowl 2026 no solo fue un evento deportivo, sino también un escenario de debate cultural y político tras el show de medio tiempo encabezado por el cantante puertoriqueño Bad Bunny . El mensaje de unidad continental y amor proyectado por el artista provocó reacciones encontradas a nivel internacional.

En contraste, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó fuertes críticas contra la actuación, calificándola como “terrible” y “repugnante”, lo que intensificó el debate sobre cultura, identidad y representación en eventos globales.

SHEINBAUM Y EL MENSAJE DE AMOR Y UNIDAD

Sheinbaum consideró “muy interesante” que Bad Bunny cantara en español durante uno de los eventos más vistos del mundo, destacando la relevancia cultural y simbólica del gesto.

La mandataria resaltó el momento en el que el artista mencionó a todos los países del continente, mientras sus banderas aparecían en pantalla, interpretándolo como un mensaje de solidaridad, inclusión y fraternidad internacional.

“Muy interesante que haya cantado en español y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona a todos los países, incluidos Estados Unidos y Canadá”

Según Sheinbaum, los símbolos presentes en la presentación refuerzan la idea de que la cultura puede ser un puente para promover respeto, diversidad y unión, más allá de las diferencias políticas.

“Pues muy interesante y muchos símbolos y, en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”.

TRUMP CRITICA EL SHOW Y EXALTA LO PATRIÓTICO

Desde su red social, Donald Trump arremetió contra el espectáculo de medio tiempo, señalándolo como uno de los peores en la historia del Super Bowl y cuestionando su valor artístico y cultural.

El mandatario criticó el estilo vocal del cantante puertorriqueño, afirmando que “nadie entiende una sola palabra de lo que dice” y calificando el baile como inapropiado para el público infantil.

Además, Trump aprovechó la polémica para reforzar su discurso nacionalista, reiterando su lema “Hagamos a Estados Unidos grande otra vez” y destacando supuestos logros económicos de su administración, como el desempeño del mercado bursátil y los planes de retiro 401(k).

CULTURA POP, POLÍTICA Y REPRESENTACIÓN

La polémica refleja cómo la cultura pop se ha convertido en un espacio de disputa simbólica, donde los mensajes artísticos pueden interpretarse como posicionamientos políticos o identitarios.

Mientras algunos sectores celebraron el mensaje de amor, diversidad y unión, otros lo percibieron como una afrenta a valores tradicionales o patrióticos, evidenciando la polarización en torno a la representación cultural.

El caso de Bad Bunny en el Super Bowl ilustra cómo la música y los espectáculos masivos pueden trascender el entretenimiento y convertirse en vehículos de conversación social y política.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL SHOW Y LA POLÉMICA

· El Super Bowl es uno de los eventos televisivos más vistos del mundo

· Bad Bunny es uno de los artistas latinos más influyentes de la última década

· Los shows de medio tiempo suelen generar debates sobre identidad, cultura y valores.