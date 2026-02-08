Kenneth Walker III es MVP del Super Bowl LX y guía el título de los Seahawks de Seattle

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 8 febrero 2026
    Kenneth Walker III es MVP del Super Bowl LX y guía el título de los Seahawks de Seattle
    Kenneth Walker III levanta el trofeo de MVP del Super Bowl LX luego de liderar el ataque terrestre en la victoria de los Seahawks de Seattle. FOTO: AP

El corredor fue la figura del Super Bowl LX tras una actuación dominante por tierra que impulsó a los Seahawks de Seattle al campeonato ante los Patriots

Los Seahawks de Seattle se coronaron campeones de la NFL al vencer 29-13 a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y Kenneth Walker III fue nombrado Jugador Más Valioso del partido (MVP) gracias a una actuación dominante en el juego terrestre.

El corredor estrella de Seattle totalizó 27 acarreos para 135 yardas por tierra, además de 26 yardas por recepción, cifras que lo convirtieron en la pieza ofensiva más destacada del partido en una jornada con fuerte control defensivo por parte de ambos equipos.

Walker III se convirtió en el primer corredor en ganar el premio al MVP del Super Bowl en casi tres décadas, desde que Terrell Davis lo lograra en 1998 con los Broncos, marcando un hito histórico para la posición en el gran juego.

TE PUEDE INTERESAR: Seattle levantó el Lombardi con puño de hierro: Seahawks domaron a Patriots en el Super Bowl LX

El triunfo de los Seahawks se cimentó en una combinación de ataque terrestre efectivo y una defensa que limitó a los Patriots a solo 13 puntos, generó múltiples capturas y forzó errores decisivos.

Seattle también impuso una marca de Super Bowl con cinco goles de campo convertidos por Jason Myers, mientras que Sam Darnold aportó con uno de los pocos touchdowns ofensivos del encuentro.

Este campeonato representa el segundo título jugado y ganado por los Seahawks en su historia de franquicia, con una destacada actuación colectiva que coronó a Walker III como el protagonista individual de la noche.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano
Super Bowl
resultados

Localizaciones


Seattle

Organizaciones


NFL
Seattle Seahawks

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La defensiva de Seahawks de Seattle firmó una actuación histórica en el Super Bowl LX, asfixiando a Patriots de Nueva Inglaterra con presión constante y dominio físico.

Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Más que un campeón, el partido puede marcar el inicio de una nueva etapa en la NFL.

El Super Bowl que puede cambiarlo todo
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación