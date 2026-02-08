Kenneth Walker III es MVP del Super Bowl LX y guía el título de los Seahawks de Seattle
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El corredor fue la figura del Super Bowl LX tras una actuación dominante por tierra que impulsó a los Seahawks de Seattle al campeonato ante los Patriots
Los Seahawks de Seattle se coronaron campeones de la NFL al vencer 29-13 a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y Kenneth Walker III fue nombrado Jugador Más Valioso del partido (MVP) gracias a una actuación dominante en el juego terrestre.
El corredor estrella de Seattle totalizó 27 acarreos para 135 yardas por tierra, además de 26 yardas por recepción, cifras que lo convirtieron en la pieza ofensiva más destacada del partido en una jornada con fuerte control defensivo por parte de ambos equipos.
Walker III se convirtió en el primer corredor en ganar el premio al MVP del Super Bowl en casi tres décadas, desde que Terrell Davis lo lograra en 1998 con los Broncos, marcando un hito histórico para la posición en el gran juego.
TE PUEDE INTERESAR: Seattle levantó el Lombardi con puño de hierro: Seahawks domaron a Patriots en el Super Bowl LX
El triunfo de los Seahawks se cimentó en una combinación de ataque terrestre efectivo y una defensa que limitó a los Patriots a solo 13 puntos, generó múltiples capturas y forzó errores decisivos.
Seattle también impuso una marca de Super Bowl con cinco goles de campo convertidos por Jason Myers, mientras que Sam Darnold aportó con uno de los pocos touchdowns ofensivos del encuentro.
Este campeonato representa el segundo título jugado y ganado por los Seahawks en su historia de franquicia, con una destacada actuación colectiva que coronó a Walker III como el protagonista individual de la noche.