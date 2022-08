Para su contienda en la presidencia de 2024, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, asegura tener un proyecto de nación, el cuál se encuentra “muy adelantado”.

“No me siento ni fuera de Morena, ni fuera de la contienda, porque todavía no inicia y he decidido que, una vez que se lance la convocatoria, voy a inscribirme como aspirante a la presidencia de la República”, confió.

Publicidad

Esto, en el puerto de Acapulco, donde llegó acompañado por senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Sobre su “plan de gobierno”, aseveró que debe ser el primer paso, enseguida, escoger a la persona que lo encabece. “Yo estoy construyendo el plan y ya estoy muy adelantado. Así que cuando mi partido abra la convocatoria ahí estaré para inscribirme y sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador”, decretó.

Asimismo, clarificó y saber que “no está en la prioridad de AMLO”, empero, “cuando las ausencias se manifiestan tan persistentemente, se convierten en asistencias notables”.

Publicidad