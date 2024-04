Xóchitl Gálvez exige al INE cancelar las ‘mañaneras’ de AMLO

Luego se quejó de las críticas del presidente López Obrador en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO ‘regañado’ por el INE otra vez, le ordena modificar 5 mañaneras, por alusiones electorales

“Otro daño terrible que se le hizo a mi persona fue cuando el presidente exhibió mis cuentas de mi empresa diciendo lo que se había facturado”.

“Yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda, no tengo nada que afecte el uso indebido como empresaria, se me quieren atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada, he pagado impuestos, mis contratos que obtuve o llegué a obtener del gobierno son contratos totalmente lícitos, transparentes, y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero”.

Con información de El Economista