¿Y Marcelo?, Morena no ha registrado a Ebrard como candidato al Senado

La candidatura de Marcelo Ebrard Casaubón al Senado de la República no es un hecho, pues el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que el ex canciller no se ha registrado y, por lo tanto, no aparece en ninguna de las listas estatales, como el caso de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.

Delgado sostuvo que el partido está tomando decisiones sobre los perfiles más competitivos para ganar en las urnas, pues es lo más importante para la coalición, y no a partir de personas, sin embargo, recordó que aún está pendiente la asignación de las listas para plurinominales.

“No estamos tomando decisiones a partir de personas, sino de qué es lo que más le conviene a la coalición y con quién podemos tener el triunfo”, dijo el líder nacional de Morena.

Adelantó que entre el domingo y el martes se llevará a cabo el sorteo de Morena, PT y PVEM para definir las listas de plurinominales al Congreso.

Ebrard quedó en segundo lugar en la encuesta nacional con la que la 4T definió la candidatura presidencial, y de acuerdo con el método propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ex secretario de Relaciones Exteriores le correspondía postularse al Senado y ahí coordinar a la bancada morenista en la próxima Legislatura.

Al ser cuestionado sobre el estatus de la candidatura de Marcelo Ebrard a la Cámara Alta, el líder partidista aclaró que no se ha llevado a cabo el registro del ex canciller en las fórmulas de los 32 estados de la República y justificó que la prioridad es la coalición con el PT y PVEM.

Delgado explicó que irán en alianza en 20 entidades, pero en las 12 restantes el PT y PVEM competirán por separado, es decir, la 4T presentará tres candidatos, para tratar de ganar el mayor número de escaños en el Senado.

“Vamos a ir también en 12 entidades separadas, no porque no nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque son entidades donde vamos a salir a buscar los tres senadores”, aclaró Mario Delgado.

En el caso de la Ciudad de México, lugar de residencia de Ebrard, Morena ya anunció que sus candidatos serán Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos, quienes formaron parte del equipo de seguridad durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en la capital.

Delgado Carrillo justificó que el objetivo de la 4T es conseguir la mayoría calificada en el Congreso, y en función de ello definirán sus listas.

“Tenemos el objetivo de ganar la mayoría calificada. Estamos analizando distrito por distrito y hemos hecho más de 2 mil encuestas”, recalcó el dirigente nacional morenista.

Ebrard Casaubón reapareció en el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, lo que parecía marcar el largo periodo de tensión entre el ex canciller y la cúpula de Morena, luego que el ex canciller denunció irregularidades en el proceso interno y amagó con renunciar a la 4T.

De acuerdo con la dirigencia del partido, las diferencias habrían sido superadas por ambas partes y Ebrard continuaría en las filas del movimiento y llegaría al Senado de la República, de acuerdo con el método establecido entre las seis “corcholatas” que aspiraban a la candidatura presidencial para tratar de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de octubre de 2024.

Las denuncias a cargo del equipo del ex canciller le valieron el enfrentamiento con los sectores más radicales de Morena, quienes llegaron a solicitar la expulsión de Ebrard, esto al considerar que este dio mayor peso a su deseo político que al proyecto de la 4T.

Con información de Infobae