Boicotea Mario Delgado alianzas con Morena en Coahuila

I. ¡AGUAS... CON EL AGUA!

No es solamente el aire que respiramos. Es también el agua que usamos para todas nuestras actividades, la que está fuertemente contaminada. Lo peor del asunto es que la Conagua, de Germán Martínez, y la CEAS, de Lauro Villarreal, lo saben, pero nada informan a la ciudadanía. Pero no solamente es que los responsables de la administración de los recursos hídricos se queden callados ante la preocupante realidad que padecemos, sino que tampoco hacen absolutamente nada para combatir la situación. ¿O usted ha escuchado de algún programa para impedir y/o revertir la contaminación del agua?

II. NO HAY QUE ESPERAR

Y ya no es solamente la Región Laguna, donde la presencia de arsénico en el agua ha sido un problema histórico, también en la Región Sureste se reporta la existencia de flúor en concentraciones mayores a las establecidas como permisibles. No se trata aún de un problema generalizado, es cierto, pero justamente por eso es que resulta urgente atenderlo y no esperar a que el asunto llegue al punto de crisis.

III. EN RIESGO

Los que siguen desesperados son quienes integran las listas de calefactos a una diputación federal por la coalición que encabeza Morena, pues la dirigencia de Mario Delgado se la pasa difiriendo la fecha del destape, aunque dicen que, seguro, seguro, seguro, hoy habrá humo blanco. Quienes han vivido y/o atestiguado el estira y afloja con los aliados del morenismo aseguran que la decisión final va a generar insatisfacción y tendrá repercusiones negativas. Aquí en Coahuila, se afirma, está en riesgo la coalición local que, hasta hoy, implica que Morena y el PT compitan juntos en 33 municipios.

IV. ¿DEMASIADO HÍGADO?

¿De qué sirvieron los tres meses de reuniones tres veces por semana con los enviados de Claudia Sheinbaum?, preguntan quienes participaron en las mesas de negociación que terminaron con la ruptura de la UDC y el anuncio del Verde de que irían por su cuenta en las elecciones locales. La responsabilidad en este caso, nos aseguran, tiene nombre y apellido: se llama Mario Delgado y se debe a que el líder moreno no ha sabido separar sus problemas personales de las decisiones políticas.

V. NI CON LUPA

“Es de que le faltaron papeles”... Eso le dijeron ayer al “rebelde” Erik Rodríguez Huitrón, único priista en todo el estado que decidió inscribirse “por la libre” en el proceso interno de selección de candidaturas tricolores a las alcaldías de la entidad. Y aunque le dieron 24 horas para subsanar las deficiencias del expediente que entregó el sábado anterior, no logró obtener, entre otras cosas, las firmas de respaldo de los dirigentes de los sectores del expartidazo en el municipio que gobierna “El Charro” Miguel Ángel Ramírez. Cosa curiosa: aunque, como en todo pueblo chico, todo mundo se conoce, en estos días los líderes sectoriales estuvieron “ilocalizables”.

VI. PROMESAS SERIAS

Y hablando de los registros tricolores del fin de semana anterior, el que ya entregó la primera frase para el anecdotario de este proceso electoral es el saltillense Javier Díaz quien, durante su intervención en el mitin posterior a la entrega de sus documentos, no quiso dejar lugar a dudas y que todo mundo le entendiera cuando señaló la forma en la cual trabajará en beneficio de la comunidad, si resulta electo: se va, dijo, “a partir la madre por Saltillo”.

VII. ¿POR QUÉ NO VIGILAN?

Apenas llevamos 42 días del año y ya perdimos la cuenta del número de accidentes, lesionados y horas perdidas por miles de automovilistas en el tramo “Los Chorros” de la carretera 57. No es historia nueva y la volcadura, ayer, de un tráiler cargado de aguacate, fue solamente el enésimo caso que obliga a realizar un llamado al general David Córdova Campos, comisario General de la Guardia Nacional, para que se reinstale el operativo de vigilancia y resguardo en dicho tramo donde, como lo muestra claramente la estadística, solamente es cuestión de tiempo para que estemos reseñando el siguiente accidente.

VIII. RIESGO

Aún no se registran −por fortuna− reportes de casos de sarampión en México, pero justamente por eso las autoridades sanitarias, encabezadas por Jorge Alcocer, tendrían que estar desplegando una campaña para asegurar que todos los menores de edad reciban la vacuna correspondiente, pues la inmunización es la única defensa real contra esta enfermedad viral sobre la cual se han registrado ya un par de alertas en el continente, en lo que va del año.

IX. ALZAN LA MANO

No existe un plan concreto, tampoco un presupuesto o una fecha concreta para dar el banderazo de salida al primer grupo de marchantes, pero al proyecto del “Camino de Santiago” −que se plantea realizar entre Coahuila y Nuevo León, y promueven los hermanos Andrés y Primitivo García Guajardo− ya hasta le están saliendo competidores que buscan aprovechar la derrama económica que dicho recorrido podría significar. El hecho parece anticipar que el proyecto será un éxito y que puede convertirse en uno de los atractivos turísticos de la región. Y si así es, pues que le sigan saliendo competidores a la idea.