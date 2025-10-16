¡Ya ‘cantó’! Hernán Bermúdez no empina a Adán Augusto, sino el general Audomaro como jefe de la mafia
Loret de Mola asegura que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado de ser líder de La Barredora, dio un primer testimonio, donde presuntamente destapa una rivalidad política entre Adán Augusto y Audomaro Martínez como origen de las acusaciones
CDMX.- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, habría dado ya un primer testimonio, al menos de manera informal, inculpando no al senador Adán Augusto López, sino al general Audomaro Martínez de ser el verdadero líder la de mafia.
Las revelaciones las hace hoy en su columna “Historias de Reportero” el periodista Carlos Loret de Mola, quien aborda el caso de Bermúdez Requena, acusado de liderar el cártel de La Barredora en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz.
“Hasta este momento, según me revelan fuentes de primer nivel, Hernán Bermúdez Requena no ha inculpado a Adán Augusto López en nada. En cambio, ha sido prolífico en acusar al general Audomaro Martínez Zapata”, expone en su artículo.
Martínez Zapata se desempeñó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como titular Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
De acuerdo con la información publicada por el periodista, Bermúdez Requena ha acusado al general de fabricar el caso contra el senador morenista y contra él, producto de una rivalidad entre ambos tabasqueños.
“Según el testimonio inicial que Bermúdez ha brindado informalmente a las autoridades mexicanas, la rivalidad política entre Adán Augusto y Audomaro fue la que habría originado que el CNI inventara un caso contra el hoy senador y contra el hoy detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano”, refiere.
De acuerdo con las fuentes de Loret de Mola, las primeras declaraciones del exfuncionario apuntan al general de ser el “verdadero jefe de una mafia a la que supuestamente la dupla Adán-Hernán le resultaba incómoda”.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre las presuntas declaraciones reveladas hoy por el periodista. Bermúdez Requena permanece ingresado en el penal del Altiplano, bajo disposición de las autoridades, vinculado a proceso por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados.
Durante su audiencia inicial se negó a declarar. Sin embargo, la Fiscalía asegura que hay testimonios, grabaciones y vínculos financieros que lo conectan con redes de extorsión, protección institucional y tráfico de personas.
El caso de Bermúdez alcanza a López Hernández, quien lo nombró secretario de Seguridad de Tabasco durante el periodo que fue gobernador de esa entidad. Aunque el hoy senador se ha deslindado de él, asegurando que no sabía de los nexos criminales de su funcionario.
Además, Adán Augusto ha argumentado que durante su periodo como gobernador disminuyeron los índices delictivos.
Loret de Mola considera que el silencio de Hernán Bermúdez ha servido de oxígeno para López Hernández porque “si Bermúdez hablaba, aceleraba todo contra Adán”.
“A ver hasta dónde le alcanzan las fichas, los pactos, los amarres y el manto de impunidad que suele abrigar a todo el obradorato” cuestiona sobre el caso.