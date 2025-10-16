¡Ya ‘cantó’! Hernán Bermúdez no empina a Adán Augusto, sino el general Audomaro como jefe de la mafia

CDMX.- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, habría dado ya un primer testimonio, al menos de manera informal, inculpando no al senador Adán Augusto López, sino al general Audomaro Martínez de ser el verdadero líder la de mafia.

Las revelaciones las hace hoy en su columna “Historias de Reportero” el periodista Carlos Loret de Mola, quien aborda el caso de Bermúdez Requena, acusado de liderar el cártel de La Barredora en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz.

“Hasta este momento, según me revelan fuentes de primer nivel, Hernán Bermúdez Requena no ha inculpado a Adán Augusto López en nada. En cambio, ha sido prolífico en acusar al general Audomaro Martínez Zapata”, expone en su artículo.

Martínez Zapata se desempeñó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como titular Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con la información publicada por el periodista, Bermúdez Requena ha acusado al general de fabricar el caso contra el senador morenista y contra él, producto de una rivalidad entre ambos tabasqueños.

“Según el testimonio inicial que Bermúdez ha brindado informalmente a las autoridades mexicanas, la rivalidad política entre Adán Augusto y Audomaro fue la que habría originado que el CNI inventara un caso contra el hoy senador y contra el hoy detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano”, refiere.

De acuerdo con las fuentes de Loret de Mola, las primeras declaraciones del exfuncionario apuntan al general de ser el “verdadero jefe de una mafia a la que supuestamente la dupla Adán-Hernán le resultaba incómoda”.