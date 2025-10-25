Zedillo arremete contra Morena y López Obrador: ‘Copiaron lo peor del PRI, la corrupción guía su poder’

CDMX.- El expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, lanzó una dura crítica contra el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su fundador, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que el movimiento “ha copiado lo peor del PRI y nada de lo bueno”, y que “la corrupción guía su funcionamiento”.

En entrevista con la periodista Maite Rico para el diario español El Mundo, el exmandatario priista afirmó que la autodenominada Cuarta Transformación “no busca hacer de México un país moderno ni con verdadera justicia social, sino que sólo tiene un proyecto de poder”.

Zedillo, quien gobernó entre 1994 y 2000, sostuvo que López Obrador “desmanteló el Poder Judicial, se apoderó del control de los órganos electorales y anuló reformas consensuadas”, lo que, según él, “ha destruido los pilares de la democracia mexicana”.

El economista y académico de la Universidad de Yale advirtió que revertir “la destrucción de la democracia” será difícil porque “se han puesto salvaguardas para impedirlo: al controlar los mecanismos electorales, los tribunales y militarizar la seguridad pública, cierran la puerta a una solución democrática”.

Aunque reconoció que el PRI -su partido de origen- también tuvo “luces y sombras”, sostuvo que lo que vive México bajo el gobierno de Morena es “un caso de autoritarismo único en el mundo”. Afirmó que los nuevos autócratas “ya no toman el poder por la fuerza, sino mediante la democracia, para después destruirla desde dentro”.

Zedillo calificó proyectos emblemáticos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas de “caprichos faraónicos” impulsados por López Obrador “en contra de todos los estudios técnicos y bajo sospecha de inmensa corrupción”.