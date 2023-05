Dentro de 11 días, en este país podría ocurrir un hecho electoral sin precedentes: el Partido Revolucionario Institucional, popularmente conocido como PRI, podría afrontar una derrota histórica al enfrentar al partido Morena, el cual en sólo 8 años ha crecido en todo el país de manera relevante, notable, a grado tal que ahora gobierna en 22 entidades de la federación. El PRI tenía una estructura histórica que le permitía manipular el poder a su antojo, esto, al parecer, queda en historia.

El Edomex ha cambiado, su población ha crecido y tiene un padrón electoral de 12.7 millones, posee municipios que serán determinantes en la elección, es el caso de Ecatepec y Nezahualcóyotl, éste último, con el mayor número de votantes. Además, por si fuera poco, lo que pase en la elección del 4 de junio próximo en el Edomex, tendrá una enorme dependencia con la elección de 2024 a la presidencia de la República y la del Congreso de la Unión, porque es la entidad que más senadores y diputados aporta, por lo que la gobernabilidad estará en juego también y la territorialidad cambiará; de tricolor y azul pasará a color guinda.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sin sorpresas!

Hay algunos elementos que caracterizan al Edomex, un territorio misógino, machista en todas sus estructuras socioeconómicas y políticas, con un patriarcado histórico. De manera que la mujer que gane la elección, sea Delfina Gómez Álvarez, candidata por la alianza Juntos Hacemos Historia, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o Alejandra del Moral, de la alianza Va por el Estado de México (PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza), aportará una nueva sensibilidad. Será mayor la participación de las mujeres en los puestos públicos y, sobre todo, se espera que combatan la violencia en contra de ellas e impulsen la lucha en contra de los feminicidios, acciones nocivas, reprobables en las que la entidad mantiene el primer lugar de esta violencia extrema.

La existencia del PRI −partido autoritario, soberbio, de doble discurso, corrupto, manipulador− está en una crisis terminal, podemos estar en el fin de una era porque su dirigencia tiene el sello de la casa; Alejandro Moreno tiene probada corrupción, es además ostentoso, posee lujosas viviendas, autos de lujo, además de ser vulgar con un lenguaje fálico, que desprecia lo femenino, es grosero, chabacano, lo que ha arrastrado al PRI a una crisis interna de liderazgo, es un partido fracturado, hay sectores priistas que lo quieren fuera del partido.

Ante esa situación, la decadencia priista es visible, ahora gobierna solamente en tres entidades: Durango, en alianza con el PAN y el PRD; tiene con Coahuila, sin mayor importancia política por ser pequeño, solamente 2 millones en la lista nominal electoral, por eso se rumora que se negoció dejar a Coahuila con el PRI (nada), a cambio del Edomex, el cual tiene 18 millones de habitantes, porque lo que está en juego en verdad es el futuro inmediato del país. Nuestro diario no ha hecho tabla rasa de la problemática crítica por la que atraviesa Coahuila; el agua es prioridad porque sin ella no hay vida, por tanto, vigilar su uso para que en nuestro entorno se eviten las sequías, que ya nos han acosado durante más de dos años.

TE PUEDE INTERESAR: Titubeos y perplejidad política rumbo a las elecciones 2023

No sólo declarar, sino implantar el desarrollo sustentable en contra del huachicoleo del agua, que es lo tradicional, y el reuso y limpieza de las aguas negras −tema sobre el cual los candidatos no se pronuncian−, pues con ellas se pueden generar beneficios valiosos para la gente, el medioambiente y las economías. Lo evidente es que el agua para consumo humano es un bien cada vez más escaso, por lo que el tratamiento de las aguas residuales para su reutilización debe ser parte de la solución a los problemas de escasez y contaminación de las aguas, según el Banco Mundial. Sus productos derivados, como los nutrientes y el biogás, pueden aplicarse a la agricultura y utilizarse para la generación de energía. Asimismo, los ingresos adicionales que se obtengan de este proceso pueden ayudar a cubrir costos operativos y de mantenimiento de los servicios públicos de aguas.

Los candidatos a gobernador no tratan el problema de las aguas residuales, solamente la candidata, cuyo nombre no aparece en el diario, lo cual sorprende. Manolito cree que con su demagogia convencerá a la ciudadanía, a los que no conocen al PRI, podrá inducirlos a votar por él, pero los que sabemos su historia: fuera el PRI, partido obsoleto. Como dijo Juanga: “qué me cuentas a mí que sé tú historia... siempre mientes, mientes siempre”.