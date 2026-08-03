449, Saltillo es otra cosa; breve historia y diagnóstico

El 25 de julio -día de Santiago Apóstol- Saltillo cumplió 449 años de fundación en 1577, fecha por decreto del gobernador Oscar Flores Tapia, basado en un documento del archivo de Parral, Chihuahua, día para festejar historia, identidad, cultura y tradiciones. Historiadores han encontrado otras referencias con data previa a la señalada, lo cual no es determinante para celebrar.

Miles de años hace que indios nómadas habitaron el valle a las faldas de la sierra de Zapalinamé, con manantiales, vegetación y fauna, hasta la llegada de españoles y portugueses, quienes encontraron un pequeño salto de agua y desde esa altura observaron el prominente horizonte.

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Luego el periodo colonial con la gran Feria de Saltillo del siglo XVIII, ruta comercial desde Veracruz con ultramarinos, mercaderes del centro del virreinato y la Nao de China -Filipinas- desde Acapulco con mercancías asiáticas, productos para venta local y en otras ciudades del norte y noreste de la Nueva España. Frondosa tierra integrado al extenso marquesado de Aguayo y posteriores tierras de la familia Sánchez Navarro.

Aún con la evangelización, y con el apoyo de Tlaxcaltecas conversos -que arribaron en septiembre de 1591, previo acuerdo con la Corona-, se ejerció explotación y esclavitud a indios de la región, incluso trasladados a islas del caribe.

La ruta de la libertad de Miguel Hidalgo y los insurgentes pasó por Saltillo del 5 al 16 de marzo de 1811, recibidos con magna misa de Te Deum en el templo central -hoy Catedral-.

De noviembre de 1846 a febrero de 1847 en la ciudad se apostaron las fuerzas invasoras de Estados Unidos, con la polémica Batalla de la Angostura y la convivencia y resitsencia de saltillenses ante la ocupación.

Contra el imperio de Maximiliano, de enero a marzo de 1864 en la ciudad se instaló Benito Juárez en su ruta republicana, quien retornó la soberanía a Coahuila. A inicios del siglo XX se organizaron luchas obreras en las empresas textileras La Aurora, La Hibernia y El Labrador -incluida Bella Unión-, preludio de la revolución maderista.

En la capital del Estado Venustiano Carranza gestó la revolución constitucionalista-social para derrumbar al espurio gobierno huertista; posteriormente continuó la guerra civil entre caudillos.

Asimismo, el posterior conflicto Estado-Iglesia Católica en los años 1926 al 1929. Hechos históricos en que el pueblo de Saltillo fue testigo y partícipe.

Resultado de la política liberal, la primera devoción evangélica llegó a la ciudad en 1886, instalándose democráticamente al lado del templo de San Francisco, posteriormente esta devoción aportó a la ciudad valiosas obras educativas con valores éticos y formación académica y de capacitación técnica para jóvenes mujeres de la localidad y de la región.

Desde el siglo XIX y principios del XX, las organizaciones de trabajadores fueron cuna del mutualismo en el país, las Sociedades Mutualistas Zarco de Artesanos y Obreros del Progreso, así como la Sociedad Manuel Acuña.

“Atenas del norte” se denominaba a esta capital en gran parte del siglo XX, con la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente fundado el 1 de noviembre de 1867, el Colegio de San Juan -obra jesuita de 1878 a 1914- para formar cuadros dirigentes con valores cristianos y la Benemérita Escuela Normal de Coahuila de inspiración liberal fundada en mayo de 1894; con escuelas públicas ya existentes la Universidad Autónoma de Coahuila se fundó en 1957 y el Instituto Tecnológico en 1951.

Operaban ,escuelas técnicas en el ámbito administrativo y comercial; fundadas por la maestra Julia Martínez y el Dr. Mariano Narváez a inicios de la década de los cincuentas, las entrañables secundaria y preparatoria nocturnas para trabajadores, con cuotas módicas y el posterior Instituto de Estudios Superiores de Saltillo (ingeniería civil, arquitectura, contaduría y economía) en los años sesenta, con sueldos simbólicos para la solidaria docencia.

Existe un legado cultural imborrable, como el magnífico mural cronológico de historia local de Elena Huerta en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, las emblemáticas radiodifusoras XESJ para todo tipo de audiencias y XEKS con su sábado internacional de buen rock, así como la obra de artistas plásticos, de escritoras y escritores, poetas y dramaturgos, sin olvidar los Teatros de la Ciudad y del IMSS.

De igual manera el legado deportivo del ciclista campeón nacional Oscar “Chango” Vélez, de Otilio “Zurdo” Galván en el boxeo y más deportistas en distintas disciplinas.

Luego, el estricto control político corporativo -hasta hoy-, con movimientos políticos y sociales que implicaron operar el aparato estatal para mediatizar y cooptar: autonomía universitaria en 1973, huelga en Cinsa y Cifunsa en 1974, demanda popular de vivienda en El Chamizal 1972-1976, movimiento pro-dignificación de la UAC en 1984 y ese mismo año el apoyo multiduniario a la denuncia de fraude electoral de Jorge Masso, candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a la Presidencia Municipal, entre otros. Movimientos estos que, aun en un ambiente conservador, recibieron el apoyo de sacerdotes católicos progresistas y la solidaridad de la gente.

Religiosas o laicas, perduran tradiciones populares que implican valores y actitudes: devociones al Santo Cristo del Ojo de Agua y al Santo Cristo de la Capilla; advocación a la Virgen de Guadalupe; posadas navideñas y levantadas del Niño Dios; festejos por el inicio de la lucha por la independencia e inicio de la revolución; entre muchas otras.

Datos actuales de Saltillo (DATA México, años 2020.2026). Demográficos: población proyectada 973 mil personas (50.24% mujeres, 49.75% hombres); 28.6% mujeres jefas del hogar; índice de desigualdad es 0.36 (cercano al uno más desigualdad, promedio nacional es 0.39); 61.2% de la población tiene opciones de atención a la salud; viviendas con cuatro habitaciones 28.6%, con dos habitaciones 42.6%, con internet 68.1%, con computadora 48.7% y 92% con teléfono celular; promedio de tiempo de llegada al trabajo 29 minutos, de llegada a la escuela 16.4 minutos; pobreza moderada 140 mil personas (16.1%) y extrema 13 mil (1.55%); vulnerables por ingresos y carencias sociales 305 mil personas (35.1%); percepción de seguridad 61.2% de la población.

Económicos: 56.6% población económicamente activa; nueve parques industriales en operación; en 2024 inversión extranjera directa por 397 millones de dólares (mdd); a abril de este año 56,724 mdd en importaciones y 56,707mdd en exportaciones; tasa de desocupación 3.39%, empleo informal 24.4% (52.4% media nacional); ingreso medio mensual 62.7 mil pesos -360 pesos diarios promedio para operarios-; 167 mil pesos es la diferencia de ingresos mensuales entre más ricos y más pobres.

Algunos retos y desafíos: débil infraestructura vial con problemas de movilidad; insuficiente mantenimiento a calles con cientos de baches y banquetas deterioradas; transporte deficiente e insuficiente, aun con rutas troncales gratuitas; optimización de agua y tratamiento residual; ampliación de servicios básicos ante migración interna por empleo conurbado; aumento de pandillas cada vez más violentas; redes de distribución de drogas con aumento de adicciones; promoción de la inversión con diversificación y empleos dignos; transparencia en la aplicación de los recursos públicos; superación la ineficiencia de rezagos culturales en la prestación de servicios; cientos de casas intestadas abandonadas en centro histórico; diversificación de la inversión productiva; construcción de una efectiva democracia participativa sin compra de conciencias; entre otros.

Como suele suceder, actualmente también se presentan conflictos y contradicciones: aumento en violencia familiar; suicidios; centros privados de atención a adicciones rebasados en capacidad; pandillas en colonias populares; conflictos vecinales con precaria organización comunal; deficiente cultura vial; continuos accidentes viales, sobre todo en motociclistas; entre otros.

Nuestra querida ciudad, con fortalezas y oportunidades, sus barrios y colonias, sus mercados en suburbios y el Mercado Juárez, sus plazas, parques y una espléndida Alameda orgullosamente popular, sus templos y su imponente ecléctica Catedral, sus construcciones antiguas y modernistas, como la Casa Purcell, incluidas Escuelas Coahuila, Miguel López y Álvaro Obregón, Escuela Normal, Preparatoria Mariano Narváez, Ateneo Fuente y Tecnológico, el edificio Teatro García Carrillo y ahora con su nuevo paisaje urbano actual. Un laureado cuentachistes acertadamente dijo: Saltillo es otra cosa.