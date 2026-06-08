Calificadoras internacionales expusieron perspectivas negativas respecto a la economía mexicana y, para efecto de refutarlas, el 27 de mayo pasado, en la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Shiembaum Pardo expuso 12 aspectos macroeconómicos que, argumenta, sostienen la estabilidad de la economía mexicana:

Inflación moderada en torno al 4%; tasas de interés con tendencia a la baja; por conflictos geopolíticos, subsidios a gasolina magna y diésel que contienen la inflación; acuerdos con iniciativa privada para evitar especulación en precios; impulso a producción agropecuaria e industrial; proyectos de infraestructura productiva; inversión extranjera directa récord de 23.6 mil millones de dólares, con 1.7 mmdd en nuevas inversiones (ejemplo, 1,000 mmdd de GM en Ramos Arizpe éste y el próximo año).

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Además una balanza comercial positiva al primer trimestre de este año; 2.5% de desempleo; tendencia creciente de trabajadores afiliados al IMSS; finanzas públicas sostenibles, con deuda pública manejable en 50.4% del producto interno bruto y recaudación de 15.2 también respecto al producto, además PEMEX redujo su deuda en 20 mil millones de dólares; tipo de cambio peso-dólar competitivo; y más de un billón de pesos en programas sociales que impulsan el mercado interno.

En este contexto, recientemente se aprobó la Ley para la Inversión como marco jurídico que favorece e la inversión colaborativa entre sectores público y privado, además se creó la Oficina de Inversión en la Presidencia para agilizar nuevos negocios, con menos trámites, ventanilla única y certidumbre fiscal.

Claroscuros de la economía mexicana. En estricto sentido estos doce logros son verificables, así como positivas son las estrategias legales y administrativas, pero la dinámica económica aún no se consolida.

El Banco de México reportó que el gasto total en la economía retrocedió en los dos primeros meses del año respecto año respecto al último trimestre del 2025 y que las tiendas de autoservicio y departamentales acumularon tres trimestres negativos, tendencia que pudiera sostenerse en el tercer trimestre de este año; por su parte las ventas minoristas se sostuvieron, pero con menor ritmo.

Lo anterior indica que el impacto del consumo en la economía tiende a reducirse, con salarios en menos ritmo de crecimiento, aún con el amplio gasto en programas sociales; éste menor dinamismo también se explica por la caída de remesas en el último trimestre del 2025 y el primero de este año. Aunque en el tercero los datos de consumo e inversión fueron ligeramente positivos en 1.2% y 0.4% respectivamente (La Jornada, 05-06-26).

Aún que la inflación general -o promedio- es moderada en 4.11%, según INEGI el costo de la canasta alimentaria aumentó 8.3% anual al mes de abril pasado, por lo anterior la línea de pobreza por ingreso al mismo mes subió 6% anual (La Jornada, 11-05-26).

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda reportó que el gasto público en infraestructura productiva se redujo en 18.4% anual también al cuarto mes, en hidrocarburos (-47.4%), electricidad (-7.2%) y comunicaciones y transportes (-41.3%); lo anterior se debió al calendario de operación de obras, lo cual induce a que eventualmente este rubro tendrá mayor impacto. Los recursos fiscales se han aplicado principalmente en combustibles y energía, transporte, vivienda y servicios a la comunidad (El Financiero, 02-06-26).

Así, el Banco Central redujo la proyección de crecimiento económico para este año de 1.6% a 1.1%.

Aparte de sólo proveer al gobierno federal y a empresas extranjeras, la iniciativa privada mexicana debería ya integrarse al Plan México (según Banxico, en siete años recientes colocaron nueve billones de pesos en mercados financieros extranjeros), de ahí la necesidad de impulsar las inversiones desde la oficina presidencial y aplicar la ley para el efecto, también acelerar la inversión pública, con expectativa de un T-MEC renegociado diplomáticamente sobre estrategias económicas, aparte de ampliar el comercio internacional, como el reciente acuerdo económico con la Unión Europea, entre otras estrategias. Veremos.