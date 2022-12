En el ocaso del año propongo hacer un inventario de las cosas perdidas, de lo no vivido, de lo no disfrutado. Me refiero a realizar una contabilidad extraña, pero necesaria para el balance personal: inventariar eso que, en este año, deliberadamente hemos dejado escapar, todo lo irrecuperable: la gratitud omitida, la ayuda no otorgada, el saludo desairado en el corazón, la alegría abandonada, los proyectos ...