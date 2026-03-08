8M: La doble jornada laboral femenina

En gran parte de los hogares mexicanos aún es común escuchar la tradicional fórmula: “los hombres deben ser proveedores y las mujeres administran y cuidan el hogar”. Sin embargo, este es un cliché que deriva de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos de América con los baby boomers y en México con el “milagro mexicano” o desarrollo estabilizador (1940-1970). Es preciso ubicar esta creencia en este contexto histórico concreto, pues las mujeres han trabajado en el hogar y en un empleo remunerado constantemente, tanto antaño como hoy.

Un ejemplo de ello es la contratación de mujeres en las fábricas de tabaco en México en el siglo 19. De acuerdo con datos recabados del Archivo General de la Nación por las historiadoras Susie S. Porter y Silvia Marina Arrom, en la Fábrica de Tabaco de la Ciudad de México (hoy La Ciudadela), a mediados del siglo 19, de un total aproximado de entre 5 mil a 7 mil operarios, cerca de 4 mil a 5 mil eran mujeres, conocidas popularmente como “cigarreras”, es decir, entre un 70 y 80 por ciento. En la Real Fábrica de Querétaro, el 75 por ciento del personal empleado era femenino. Esto nos muestra dos cosas: que la idea de que la mujer siempre se ha dedicado únicamente al hogar es sólo un mito y que, lamentablemente, ha sido explotada en distintos ámbitos a lo largo de la historia, tanto profesionalmente como en el hogar.

Hoy la situación, lamentablemente, ha cambiado poco.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, publicada por el Inegi el 28 de agosto de 2025, aún persiste una brecha de género en la carga de trabajo en el país: las mujeres trabajan en promedio un total de 61.1 horas semanales frente a las 58 horas de los hombres, considerando la suma del trabajo remunerado y del no remunerado.

La diferencia radica principalmente en el trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados), rubro en el que las mujeres con empleo formal de 40 o más horas semanales destinan 28.2 horas semanales al cuidado doméstico. Mientras que los hombres con igual jornada laboral, de 8 horas por cinco días a la semana, destinan 11.5 horas al cuidado del hogar. Una brecha de 16.7 horas entre hombres y mujeres.

Las mujeres no sólo entregan su tiempo y esfuerzo al trabajo remunerado en la oficina, sino que también se dedican de tiempo completo al trabajo no remunerado en el hogar. En pocas palabras, trabajan de dos a tres turnos diarios, en la oficina y para cuidar la casa, al esposo y a los hijos.

En este sentido, es sumamente importante que, si como la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó, “llegamos todas”, se implementen políticas públicas en el ámbito laboral que ayuden a distribuir el tiempo de cuidados y trabajo no remunerado en el hogar, como las licencias de paternidad amplias.

En 1884, Friedrich Engels escribió preocupado en “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”:

“El gobierno del hogar se transformó en servicio privado; la mujer se convirtió en la criada principal, sin tomar ya parte de la producción social. Sólo la gran industria de nuestros días le ha abierto de nuevo –aunque sólo a la proletaria– el camino de la producción social. Pero esto se ha hecho de tal suerte, que si la mujer cumple con sus deberes en el servicio privado de la familia, queda excluida del trabajo social y no puede ganar nada; y si quiere tomar parte en la gran industria social y ganar por su cuenta, le es imposible cumplir con los deberes de la familia”.

Hoy es nuestro deber encontrar el marco jurídico que posibilite que las mujeres se desarrollen profesional y personalmente, y que los hombres aportemos, en tiempo y energía, al cuidado del hogar equitativamente.

