8M: La igualdad de género... estancada

En el Informe “ ¿Un futuro de igualdad de género en crisis? ”, de los hallazgos del Índice de Género de los ODS 2024 (página 3), se afirma que si las tendencias actuales siguen como hasta el momento, la igualdad de género global no se logrará, sino hasta el siglo 22 dado que el 40 por ciento de los países adheridos a la ONU se estancaron o incluso retrocedieron en materia de igualdad de género. Los diez países mejor calificados son Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Austria y Eslovenia. Por ejemplo 2 mil 400 millones de mujeres viven en países donde el porcentaje de igualdad es muy bajo; mil 500 millones, bajo; mil 200 millones, regular; 218 millones, bueno, y sólo 4 millones de mujeres viven en países donde las condiciones de igualdad les favorecen.

Esto es lo que el informe dice, probablemente usted tendrá otra percepción, pero si quiere profundizar −que me parece interesantísimo sobremanera− vaya a: https://goo.su/tqVb , donde encontrará información muy valiosa, sobre todo si es varón, que lo haga reflexionar sobre cómo desde la religión, lo social, lo político y lo económico impedimos que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, según la lógica de la naturaleza y de los derechos humanos.

De entrada, ya sé que quien más, quien menos por estos tiempos, independientemente de la edad, es un experto en temas cibernéticos, bueno, al menos tiene un celular inteligente. Le invito a que consulte en su aparto móvil la palabra heteropatriarcalismo . Hágalo, por favor. Si ya lo hizo, si es mujer, ¿se siente aludida? Si es varón, ¿siente que ha sido parte de toda esta tradición que ha sido envuelta con la mejor trama, donde el trasfondo ha sido el sojuzgamiento y la opresión sistemática?

Y es que los mitos en una sociedad tribal, como la nuestra, fueron y siguen siendo muy importantes. Antes y después de la llegada de una sociedad enmarcada en una religión impuesta y mayoritaria, donde las cosas siempre fueron así y no de otra forma. Aún hoy, en las últimas generaciones, los conceptos de género, perspectiva, equidad, roles y violencia de género parecieran que no son parte del horizonte existencial del sexo femenino. En una buena parte de la sociedad y, sobre todo la mexicana, todo es normal y no será hasta el siglo 22 cuando las condiciones cambien, según el Informe. ¿Podemos adelantar esta predicción?

Veamos. Dice Judith Butler que el tema del género es un constructo social. No sé qué tan de acuerdo esté usted. En su libro “El Género en Disputa”, firmado en 1990, habla del concepto performatividad, donde ella sostiene que el género como tal no está dentro de lo natural, sino que se ha venido construyendo a través de prácticas, roles, normas y discursos que han determinado el papel de los sexos en la sociedad. Piénselo, por favor. No tome partido, ni asuma postura.

Por supuesto. La idea de que la mujer como mamá es responsable del hogar, pura y casta, bonita, sumisa, responsable de la casa y vestida de rosa; y el varón: proveedor, fuerte, protector, dominante, recio, duro, desatendido físicamente y vestido de azul, no es sino lo que Butler llama performance. Es un decir, un discurso que en la sociedad occidental se repitió hasta el cansancio porque así convenía.

Vea la historia de la humanidad. Una mujer sin derechos en las sociedades antiguas y aun en las sociedades cristianas (del siglo 4 al 19) porque “la Biblia así lo dice”, la mujer como complemento. Aunque el tema original es la igualdad, la connotación de complemento dio lugar a prácticas de sumisión de las que no hemos salido aún. No por nada, sólo 4 millones de mujeres viven en países donde las condiciones de igualdad les favorecen. Sin lugar a duda, la religión como factor de dominación. No es una nota de cargo contra las religiones mayoritarias, es una invitación a racionalizar la fe. Porque si revisamos la historia de los 10 países que han encontrado condiciones de igualdad, la mayoría no son de tradición católica, es decir, hablamos de unas cuantas sociedades que en la práctica se libraron del miedo a la religión y a sus condenas. ¿Peformance o no?

Imagínese, en nuestro país en 1916 se determinó que las mujeres eran “ciudadanos no aptos para inscribirse en el registro electoral” y hasta 1955 votaron por primera vez en nuestro país. Ya en Nueva Zelanda, las mujeres habían votado en 1893, en Australia en 1902, en Finlandia en 1906, en Noruega en 1913, en Dinamarca en 1915 y en Estados Unidos en 1920. Otro dato, la Ley de Igualdad entre varones y mujeres se dio hasta 2006. O sea, la independencia de México fue en 1810, pero hasta 2006 vino la determinación formal, legal de igualdad entre varones y mujeres. Un dato más, la Ley de Paridad de Género, hasta 2019.

Mentiras dichas mil veces generaron la teoría de la performatividad, ¿o no? Y en esas andamos y en esas seguimos. Le tengo buenas noticias, cambiar la historia depende de usted y de mí, no todo está escrito en piedra, a menos que usted lo siga creyendo así. Por eso la necesidad de visibilizar las fechas, las conmemoraciones, los días, porque hay muchas, pero muchas notas pendientes en el camino de la igualdad social en nuestro país. De ahí el tema del género como un acto performativo. Por eso no critique las formas, analice el fondo. Así las cosas.