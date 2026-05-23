A chillidos de marrano, oídos de chicharronero

–Tráiganos –le dijo uno de ellos al propietario de la fonda– dos fritadas de cabrito, dos cabecitas, unos quesos, muchas tortillas y dos cervezas.

Aquellos dos señores vestidos con traje de civil entraron en el modesto restorán y ocuparon una de sus mesas.

–Qué cabrito, ni cuáles quesos, ni qué tortillas de harina o de maíz ni qué cervezas. ¿Qué no sabe usted, señor, que todas esas cosas no se conocen ya? Desde que esta maldita Revolución se nos vino encima ya no hemos tenido cosa buena. Todo se lo roban los desgraciados revolucionarios.

Preguntó el parroquiano:

–¿Entonces qué puede darnos de comer? Tenemos hambre.

–Confórmense con unos nopalitos, y no muy buenos. Ni eso han dejado los cabrones.

–Está bien; sírvanos lo que sea, –dijo el otro mientras su compañero, indiferente, parecía no hacer caso de la conversación.

Trajo el fondista los nopales, y con ellos algunas gordas duras y unas tazas de café chirle. Sin hablar consumieron el parco alimento los dos hombres, y luego el que hablaba pidió la cuenta.

–Que sean dos pesos por la yunta –dijo el dueño.

Pagó el hombre sin replicar palabra y se marcharon los dos.

–¡Qué bárbaro! –le dijo alguien que estaba en otra mesa al propietario de la fonda–. ¡Antes no te mataron! ¿No sabes quiénes son esos hombres a los que tanta barbaridad dijiste?

–No. ¿Quiénes son? –preguntó el fondista, inquieto.