En el altar de Venus

–¿Jobilia? –se extrañó la mujer–. Don Vetulito: están libres Frinesia, Mesalinda y Taisia. Las tres son más jóvenes y más guapas que Jobilia.

–Ya lo sé –contestó don Vetulio–. Pero Jobilia tiene algo que las demás no tienen.

–¿Qué es? –preguntó intrigada la madama.

–Paciencia –respondió el añoso caballero.

Con el mayor respeto le diré a don Vetulito que lo que él necesita no es paciencia ajena, sino energía propia. Si no desea recurrir a fármacos que también pueden parar el corazón, debe fortalecer su decaído lábaro con nutritivos alimentos a los que se atribuyen cualidades vigorizadoras, de las que se requieren para sacrificar en los altares de Venus o Afrodita.

Sin que sea ésta una relación exhaustiva, sino de mera ejemplificación, presento un breve catálogo de sustancias alimenticias y fortificadoras que bien podrían servirle al señor de mi cuento para no fatigar demasiado la paciencia de Jobilia, caritativa mujer de cuya bondad y afable disposición no se debe abusar. He aquí las más conocidas entre todas esas sustancias supuestamente afrodisíacas. Las enumero por orden alfabético y hago la aclaración de que no estoy en posibilidad de garantizar su eficacia:

Alcauciles (o sea, alcachofas), almizcle, almejas, ámbar, apio, ayahuasca, beleño, belladona, berenjena, canela, cantáridas, carbono (sulfato de), cuerno de ónix, damiana (hierba), especias, estricnina (naturalmente en muy pequeñas dosis), falinia, fósforo, genitales de cocodrilo (Sudán), ginseng, hachís, infusión de menta, jengibre, kahlúa (licor de), leche de cebra (Tanzania), mandrágora, mariscos, mollejas de gallina (Edad Media), nuez vómica o moscada, opio, peyote, quina (sustancias estas últimas tres que no se recomiendan, por ser alucinógenas), rinoceronte (cuerno de), salvia, té de clavo, umbelíferas (yerbas), vainilla, xerófitas (plantas), yohimbina y zarzaparrilla.