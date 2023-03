A dos semanas de iniciar las campañas, lo que importa son las alianzas

A dos semanas de iniciar las campañas en Coahuila, los partidos reconocen sus conveniencias, sus intereses y sus necesidades.

Primero Mario Delgado, el líder nacional de Morena, soltó en una entrevista para Milenio que el Partido del Trabajo debe elegir entre el “capricho” de Ricardo Mejía Berdeja o ir en alianza en 2024.

El PT es el partido que siempre ha estado del lado del presidente López Obrador, y quién sabe por qué decidió ir solo en Coahuila. Delgado lo llamó el partido “esquirol” que va a afectar a Morena en Coahuila.

Hace seis años, Guillermo Anaya, de Acción Nacional, perdió la elección contra el actual Gobernador por 30 mil votos. En aquel entonces el independiente Javier Guerrero obtuvo poco más de 100 mil votos. Se dijo mucho aquella vez que una declinación de Guerrero –que nunca iba a ganar la elección– le hubiera dado el triunfo al panista. Pero se amachó y todos sabemos lo que pasó.

Hoy todo apunta a que ese mismo personaje será Mejía Berdeja. Mario Delgado reconoce que sin los votos del PT, o más bien, los que arrebate Ricardo Mejía, se les va a complicar, pero más bien la lectura es que difícilmente ganarán.

Hoy todos necesitan de alianzas. Esta semana Manolo Jiménez tomó protesta como candidato del PAN en Coahuila. Fue raro ver al líder de blanquiazul, Marko Cortés, a Guillermo Anaya, dos veces candidato a la gubernatura; Jorge Zermeño, exalcalde de Torreón; Santiago Creel; y a todos los demás panistas, haberle estrechado la mano y levantarle los brazos a Manolo Jiménez al final del evento.

Antes de iniciar la toma de protesta, en entrevista con los medios, se le cuestionó a Santiago Creel sobre temas como la “megadeuda”, y este respondió que había que “privilegiar los puntos que tienen en común”.

Prácticamente es la misma respuesta de todos panistas coahuilenses. ¿Cuál es ese punto en común? Simplemente evitar a toda costa que Morena gane, porque para la alianza se trata del “partido destructor” del país. Esconder la cabeza en temas que antes señalaban, por el llamado “bien común”.

El PAN en Coahuila sin alianza no tiene nada. El PRI sin alianza no las vería claras. Entonces, en Coahuila todos necesitan de alianzas. El PRI con el PAN y viceversa. Y Morena de los votos que le está restando el PT y Mejía Berdeja. Y todo indica que esa alianza entre Guadiana y Mejía no se dará.

AL TIRO

A dos semanas de iniciar las campañas, las alianzas partidistas son todo para obtener la victoria electoral. Ya no importa el pasado, ni la ideología. Aquello de derecha, centro e izquierda está más manoseado que fruta de mercado.

Reconocen sus necesidades para avanzar en el tablero político estatal. Sus intereses políticos más que ideológicos. Sus necesidades de supervivencia o victoria más que la batalla valiente y frontal.

Lo que sigue será lo mismo de otras veces, sólo que ahora en alianza. Las promesas en alianza. Las promesas de mejores condiciones para la educación, el empleo, las inversiones, la seguridad. Todo en alianza. Y quienes no logren esa alianza, echarán culpas, como ya lo están comenzando a hacer.

