A un año de las elecciones de 2027

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    A un año de las elecciones de 2027
    Un capítulo imposible de soslayar es la interferencia del crimen organizado en los comicios. CUARTOSCURO

Bajo el supuesto de que nada sucederá en el frente judicial y de que las cosas transitarán a deseo del régimen político, está a la vista que las elecciones de 2027 serán muy diferentes a las de 2024

La prospectiva electoral, como pocas veces, enfrenta una incertidumbre tal que hacer pronósticos electorales quizás sea ocioso. Para empezar, no hay certeza de que Morena siga existiendo como la estructura articuladora de las preferencias electorales del régimen obradorista. Su suerte no la resolverán los ciudadanos en las urnas, sino la justicia y, todavía peor, la norteamericana, con todas sus implicaciones; incluso por decisiones al margen de la resolución de un tribunal. Una eventual determinación del FinCEN, del Departamento del Tesoro, de considerarla organización terrorista extranjera bastaría para acabar con Morena.

Bajo el supuesto de que nada sucederá en el frente judicial y de que las cosas transitarán a deseo del régimen político, está a la vista que las elecciones de 2027 serán muy diferentes a las de 2024. Para empezar, el deterioro de la institucionalidad electoral, tanto en la organización de los comicios como en la regulación de campañas y la resolución de controversias, registra un giro significativo hacia la parcialidad y el control gubernamental. El sistema electoral actual tiene más semejanza con el de 1988 que con el que existía en la primera alternancia en la Presidencia de la República o incluso con el de 1997, cuando surgió por primera vez el gobierno dividido.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-negocia-tony-flores-plurinominal-para-su-esposa-FI21385044

Un capítulo imposible de soslayar es la interferencia del crimen organizado en los comicios. La elección de 2021 fue un precedente que apunta más a la asociación que a la simple connivencia entre candidatos oficialistas y grupos criminales. Las elecciones en Sinaloa y Michoacán dejaron evidencia verificable y, ahora, en aquel estado sirven para imputar a diez funcionarios acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, cuyo titular, Jay Clayton, está por ser promovido a responsable del sistema nacional de inteligencia.

El deterioro de la confiabilidad e imparcialidad de los órganos electorales ocurre cuando el sistema de partidos padece su mayor crisis. En el caso de la organización política gobernante, es discutible que Morena sea un partido político. Su origen y existencia corresponden a un movimiento creado, primero, para llevar al poder a López Obrador, y después para mantenerlo como el líder indiscutible, incluso tras concluir su presidencia. Hasta hoy, y la presidenta Sheinbaum participa de ello, el líder fundacional persiste como articulador del proyecto y de la cohesión interna, además de ser referente, más que de identidad, de devoción. Cualquier semejanza con una secta o con un movimiento religioso no es casual.

Pero Morena ya no es la de dos años atrás; el líder ha cambiado, y su afectación no deriva de la marginalidad institucional, sino de la pérdida del piso moral que lo sostenía, además del desastre de país que heredó prácticamente en todos los ámbitos. Incluso simpatizantes y seguidores de origen saben y entienden que algo está descompuesto en la cúpula debido a la corrupción, imposible de mitigar porque la impunidad se ha vuelto condición de existencia del régimen.

Por su parte, la oposición atraviesa uno de sus peores momentos, justo cuando el país más la necesita. Es una paradoja que sea el PRI el que mejor entienda su condición de opositor; paradoja porque, por origen e historia, ha sido la fuerza política para ejercer el poder, no para oponerse. La dirigencia de MC es ostensiblemente funcional al régimen, aunque no sus coordinadores parlamentarios o gobernadores. La dirigencia del PAN mantiene una postura sospechosamente omisa y ambigua; el apoyo a la ratificación de la titular de la FGR, Ernestina Godoy, acentúa la duda.

La oposición más vigorosa no se presenta en el plano institucional, sino más allá de él, en lo social. Michoacán y Chihuahua así lo consignan, mientras que los resultados de Coahuila revelan que el descontento decanta en las urnas y, por tanto, en los partidos. La duda es si persistirá la división o si suscribirán coaliciones en territorios que pueden significar la derrota del partido gobernante, como Michoacán, Nuevo León, Campeche, Zacatecas y Sinaloa.

Existen razones para que las oposiciones concurran de manera independiente. En ese escenario, Morena disminuiría su porcentaje de votos, pero aumentaría su posibilidad de triunfo en distritos y elecciones de alcaldes y gobernadores. Es decir, la oposición dividida no es la mejor fórmula en contiendas de mayoría simple; tampoco las coaliciones opositoras necesariamente potencian la votación de las partes; incluso pueden disminuirla, pero la suma amplía las posibilidades de triunfo en distritos, estados y municipios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Política México

Federico Berrueto Pruneda

Federico Berrueto Pruneda

Licenciado en Derecho Facultad de Jurisprudencia UAC. Maestría y Estudios de Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra.

Ha sido Catedrático en el ITAM; en el ITESM; en el CIDE; y en la Universidad Anáhuac.

En 1997 a 2000 titular de la Asesoría Política en la Presidencia del doctor Ernesto Zedillo.

Desde 2005 director general del Gabinete de Comunicación Estratégica

Columnista Juego de Espejos en Milenio Diario, Bloomberg-El Financiero y en SDP Noticias, Código Libre y en la Revista Peninsular. Coautor de varios textos en materia electoral y estudios históricos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protección Civil de Saltillo exhortó a la población a no cruzar vialidades con corrientes de agua para evitar accidentes durante la temporada de lluvias.

Saltillo: alerta PC por escurrimientos y emite recomendaciones sobre pasos encharcados
El PRI Coahuila sostuvo que la diferencia registrada en las urnas refleja una decisión clara del electorado y llamó a respetar los resultados oficiales.

PRI Coahuila cuestiona impugnación de Morena y pide respetar el veredicto de las urnas
Rubén Moreira presentó un exhorto para que las instituciones federales de salud fortalezcan el suministro de medicamentos en todo el país.

Rubén Moreira, diputado por Coahuila, demanda acciones urgentes para erradicar la escasez de medicinas en el sistema público
Personal municipal realizó una inspección y confirmó la acumulación de desechos en un sitio no autorizado.

Sancionan con 5 mil pesos a ciudadano por tirar escombro y basura en la colonia Morelos
Los ciudadanos señalan que el crecimiento urbano sin obras adecuadas de drenaje ha incrementado los riesgos durante cada temporada de lluvias.

Cuando las calles se vuelven ríos: vecinos de 14 colonias de Saltillo se unen y exigen obras hídricas
Policía montada

Policía montada
Cabezazo

Cabezazo
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI