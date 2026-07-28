Abuso y recto uso

Es sabiduría tratar a todo según su naturaleza. El abuso viene de la falta de lucidez y de sensatez.

El compromiso con la verdad lleva al recto uso de las cosas.

Una conciencia deformada puede hacer una torpe interpretación de la ley natural o positiva.

Cuando eso sucede, se comete el abuso. Hay distorsión al interpretarla y se comete el delito que daña el bien común.

LO QUE SE TACHA Y LO QUE SE SUBRAYA

Se puede tachar la ley y sustituirla por el capricho inobservante o la arbitrariedad que atropella, lesiona y discrimina.

Se requiere sabiduría para bien discernir y voluntad de rectificación en caso de falla o equivocación.

El conformismo con la ilegalidad, por dolo o ineptitud, propicia la corrupción, que se atiene a la impunidad. Ese desajuste desordenado en la sociedad contamina las relaciones intersubjetivas, provocando una deshumanización de la convivencia.

ACUERDOS SIN ÉTICA

Se crea una pésima situación de acuerdos sin ética, en contagio progresivo que llega a ser pandémico. Se generan todos los tipos de violencia en todos los niveles en que la autoridad parece perder su autorización y hasta da visos de complicidad.

Se ha cambiado entonces el recto uso por el constante abuso al tolerar lo inaceptable o combatirlo débilmente.

La raíz es deficiencia educativa. Se descuidó la raigambre de hábitos de rectitud que fructificaran en una consistente coherencia con una conciencia sana y madura. Es tarea de hoy; pero que debió empezar antier.

MAÑANITAS, PASTEL Y REGALO

Claro. Fue cumpleaños de esta ciudad.

Se cumplieron cuatro centenarios a los que se agregan casi cinco décadas de años más. Así ha acumulado juventud esta urbe norteña de altura montañesa y vecina de la Sierra de Zapalinamé, con sangre mestiza tlaxcalteca e ibérica. Escoltada por pueblos mágicos de arteaguenses y ramosarizpeños. Se cantaron mañanitas y hubo trozos de pastel, pero el regalo se va a ir dando en las vidas de familias, escuelas, empresas y comunidades de fe y educativas y gobiernos sucesivos.