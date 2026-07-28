Abuso y recto uso

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Opinión
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Es sabiduría tratar a todo según su naturaleza. El abuso viene de la falta de lucidez y de sensatez

El compromiso con la verdad lleva al recto uso de las cosas.

Es sabiduría tratar a todo según su naturaleza. El abuso viene de la falta de lucidez y de sensatez.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-brillo-de-saltillo-DE22404465

Una conciencia deformada puede hacer una torpe interpretación de la ley natural o positiva.

Cuando eso sucede, se comete el abuso. Hay distorsión al interpretarla y se comete el delito que daña el bien común.

LO QUE SE TACHA Y LO QUE SE SUBRAYA

Se puede tachar la ley y sustituirla por el capricho inobservante o la arbitrariedad que atropella, lesiona y discrimina.

Se requiere sabiduría para bien discernir y voluntad de rectificación en caso de falla o equivocación.

El conformismo con la ilegalidad, por dolo o ineptitud, propicia la corrupción, que se atiene a la impunidad. Ese desajuste desordenado en la sociedad contamina las relaciones intersubjetivas, provocando una deshumanización de la convivencia.

ACUERDOS SIN ÉTICA

Se crea una pésima situación de acuerdos sin ética, en contagio progresivo que llega a ser pandémico. Se generan todos los tipos de violencia en todos los niveles en que la autoridad parece perder su autorización y hasta da visos de complicidad.

Se ha cambiado entonces el recto uso por el constante abuso al tolerar lo inaceptable o combatirlo débilmente.

La raíz es deficiencia educativa. Se descuidó la raigambre de hábitos de rectitud que fructificaran en una consistente coherencia con una conciencia sana y madura. Es tarea de hoy; pero que debió empezar antier.

MAÑANITAS, PASTEL Y REGALO

Claro. Fue cumpleaños de esta ciudad.

Se cumplieron cuatro centenarios a los que se agregan casi cinco décadas de años más. Así ha acumulado juventud esta urbe norteña de altura montañesa y vecina de la Sierra de Zapalinamé, con sangre mestiza tlaxcalteca e ibérica. Escoltada por pueblos mágicos de arteaguenses y ramosarizpeños. Se cantaron mañanitas y hubo trozos de pastel, pero el regalo se va a ir dando en las vidas de familias, escuelas, empresas y comunidades de fe y educativas y gobiernos sucesivos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/felicidades-saltillo-PL22382481

TÉ CON FE

-¿Cuál puede ser un regalo colectivo para una ciudad creciente?

-Puede ser que en ella haya recto uso en vez de abusos y que, en familias, escuelas, empresas, comunidades de fe y gobiernos, se cultiven cada año los hábitos de humanización y cristianización.

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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