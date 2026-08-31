Agravia ‘tierra del cine’ a cineasta de Aguascalientes

La última semana del “mes del cine mexicano” pasamos del 40 aniversario luctuoso del director José Estrada, el domingo 23, al cumpleaños 90 del actor Eduardo de la Peña, “Lalo el Mimo”, el miércoles 26.

Sin embargo, lo que no esperábamos fue que uno de los cineastas duranguenses más reconocidos de la industria fílmica nacional, como lo es el maestro Juan Antonio de la Riva —autor, entre muchos otros títulos, de la llamada “trilogía de Durango” que incluye su laureada ópera prima “Vidas errantes” (1984); “Pueblo de madera” (1990) y “Érase una vez en Durango” (2010)—, nos recordó a través de sus redes sociales que el viernes 28 se inauguró en la capital de su estado natal la IV edición del Festival de Cine Mexicano “Dolores del Río”, pero más que para destacar la continuidad de un evento como estos que siempre es bienvenido, fue para “echarle tierra” por una penosa situación.

No fue para menos. ¿La razón? La cancelación de último momento de la premiere mundial de “Volar y otros deseos”, ópera prima de la cineasta originaria de Aguascalientes Verónica Marín Cienfuegos, argumentando que la función programada como parte del programa inaugural no se llevaría a cabo puesto que no habían descargado el archivo electrónico de la película, cuando era uno de los requisitos para su proyección y por lo mismo con toda anticipación Verónica, quien se había trasladado junto con todo su equipo desde Aguascalientes hasta Durango, les había hecho llegar.

Pero eso no quedó ahí. Según agregó De la Riva “... el pretexto da una idea de falta de organización pero no solo eso, sino que ante la posibilidad de poder llevar a cabo la función mediante una solución de última hora, los organizadores decidieron la cancelación de la función para no entorpecer ¡la alfombra roja! Es decir, que por encima de la razón y motivo de ser del Festival, que es la exhibición de películas, se optó por dar preferencia a una pasarela para que los funcionarios se pudieran tomar fotografías. ¡Vaya frivolidad! La tradición cinematográfica y orgullo de ser ‘La tierra del cine’ quedaron relegados ante una decisión que es una falta de respeto”.

El evento, organizado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) concluyó hasta donde sabemos el pasado domingo 30 sin haberse manifestado siquiera una disculpa pública a la cineasta y equipo de producción agraviado por parte de los organizadores, y desde estos espacios nos solidarizamos con ella al igual que lo hizo el maestro De la Riva y varios de sus contactos, y es que esto es hasta una ofensa tanto a la memoria de una distinguida duranguense del Séptimo Arte internacional, como lo fue la diva Dolores del Río, lo mismo que a otras mujeres del cine como Verónica, quien se topó con que en Durango, a la pantalla grande, no llegaron todas.

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